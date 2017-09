Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Gigo De Brea (1963): Planetarna pokrajina, 2016, olje, platno, zasebna last. Foto: Matej Vidmar Klavdij Tutta (1958): Mediteranski, 1984, akril, platno, zasebna last. Foto: Matej Vidmar Silvester Komel (1931–1983), Osvajanje prostora, 1973, olje, platno, zasebna last. Foto: arhiv družine Komel Milovan Valič (1953), V tej pokrajini kameniti, 1999, E. A., II/II, reservage, zasebna last. Foto: Matej Vidmar Dodaj v

Na začetku je bila črta – 70 let ustvarjalnosti, ki plemeniti Novo Gorico

Razstava novogoriških ustvarjalcev

29. september 2017 ob 11:49

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Ob 70-letnici Nove Gorice se v mestu obračajo k likovnim delom, ki plemenitijo novogoriško ustvarjalno moč od njenih začetkov do danes. Na ogled so postavili izbor najvidnejših umetnikov in jih povezali z naslovom, ki so si ga sposodili pri instalaciji Vanje Merviču Na začetku je bila črta. Ta na eni strani aludira na povojno zarisovanje meje z ravnilom, po drugi pa na črto kot osnovni likovni element.

Del razstave, ki sta jo pripravila Mestna galerija Nova Gorica in Goriški muzej, so v četrtek odprli na gradu Kromberk, danes pa jo bodo še v galeriji. Prvi sklop zaobjema dela, ki so nastala od začetka Nove Gorice do okoli leta 1990, del, ki je na ogled v Mestni galeriji, pa predstavlja ustvarjanje od leta 1990 do danes ter pregled javne plastike.

Na gradu Kromberk bodo tako do 9. junija prihodnje leto na ogled dela likovnih umetnikov starejše in srednje generacije, ki so živeli in ustvarjali v mestu ali pa so s svojo prisotnostjo, umetniško, razstavno, organizacijsko dejavnostjo oziroma pedagoškim, oblikovalskim in restavratorskim delom prispevali k umetniški in kulturni rasti Nove Gorice in njene okolice. Na ogled so dela Vladimirja Hmeljaka, Rafaela Nemca, Vladimirja Makuca, Milenka Pegana, Silvestra Komela, Pavla Medveščka, Miloša Volariča, Danila Jejčiča, Rudija Pergarja, Nedeljka Pečanca, Franca Goloba, Negovana Nemca, Lucijana Bratuša, Milovana Valiča, Bojana Štoklja, Klavdija Tutte, Zmaga Posege, Bogdana Vrčona, Mirana Cenciča, Giga de Bree in Vasja Koklja.

Nastajanje mesta kot navdih

Po besedah Katarine Brešan, ene od avtoric razstave, so nekateri ustvarjalci od začetka gradnje Nove Gorice pa vse do zadnjih desetletij motiv nastajanja mesta izbrali za temo svojih umetniških del: "Tone Kralj in Rafael Nemec sta naslikala nekaj vedut s prizori brigadirjev in mestnih prebivalcev, v svoj objektiv je to zajel tudi fotograf Milenko Pegan. Likovno dogajanje se je v mestu začelo intenzivneje razvijati od sredine petdesetih let dalje. Prvi likovni umetnik z akademsko izobrazbo, ki je živel in deloval v Novi Gorici, je bil ravno Rafael Nemec. Med drugim je vodil likovno šolo v klubu amaterjev Nikolaj Pirnat. Nemcu so sledile mlajše generacije umetnikov, ki so se šolale na različnih akademijah in v domače okolje prinašale izrazne in tehnične novosti na področju slikarstva, grafike, kiparstva ter drugih medijev."

Od javne plastike do videa

V novogoriški Mestni galeriji si bo do 17. novembra mogoče ogledati dela predstavnikov srednje in mlajše generacije, ki se izražajo z videom, animacijo, fotografijo, filmom, instalacijami, objekti, kipi, slikami ter tehnološko zasnovanimi postavitvami. Predstavili se bodo Ana Zavadlav, Anja Medved, Marko Peljhan, Jernej Humar, Maja Licul, umetniška skupina BridA, Vanja Mervič, Mirjam Marussig, Atej Tutta, Enej Gala, Nina Bric, Aleksander Peca, Matej Pečnikar, Nika Šimac, Peter Mignozzi, Gorazd Prinčič, Denis Mavrič in Tamara Janček. Svoje mesto bo v galeriji našel tudi pregled javne plastike, ki ga pripravlja Pavla Jarc.

Kulturni dom Nova Gorica in Goriški muzej z razstavo nadaljujeta velike skupne razstavne projekte, ki med seboj povezujejo različna prizorišča. Poleg Katarine Brešan in Pavle Jarc se kot avtorji pod razstavo podpisujejo še Klavdija Figelj, Brane Kovič in David Kožuh.

Decembra načrtujejo tudi izid monografije, v kateri bodo avtorji študijskih besedilih umetnostnozgodovinsko ovrednotili umetnike in njihova likovna dela, ki so pustila pomembno sled v kulturni zgodovini mesta Nova Gorica.

M. K.