O krhkosti bivanja - slovenska umetnika se predstavljata v Rimu

Na likovni akademiji v Rimu na ogled več kot 60 del

7. maj 2018 ob 12:09

Rim - MMC RTV SLO, STA

Na Akademiji za likovno umetnost v Rimu na ogled postavljajo dela dveh slovenskih ustvarjalcev - Karmen Čorak se predstavlja s fotografijo, Andrej Brumen Čop s sliko, delo obeh pa povezuje raziskovanje krhkosti, minevanja in preobrazbe.

Na ogled bo približno 66 del, med njimi slike na platnu, risbe na japonskem papirju in fotografije. Tem je skupno, da s tenkočutnostjo izražajo kontemplacijo nenehne preobrazbe narave in vtisa njene sakralnosti, interpretirajo naravo prek obstoja neznatnih žuželk in rastlin kot odsevov človeškega bivanja v vsej svoji krhkosti in minljivi lepoti.

Kot so zapisali na slovenskem veleposlaništvu v Rimu, je njihovo pobudo za razstavo komisija likovne akademije v Rimu sprejela z naklonjenostjo. Vodstvo akademije je zanjo ponudilo osrednji razstavni prostor v pritličju uglednega sedeža akademije v zgodovinskem središču Rima. Gostovanje razstave slovenskih umetnikov pa veleposlaništvo vidi tudi kot priložnost za začetek sodelovanja med Likovno akademijo v Rimu in Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je Brumen Čop docent za področje slikarstva na oddelku za likovno pedagogiko.

Odločitev za padec

Razstavo spremlja tudi zloženka s prispevkom sociologa kulture Gregorja Kosija, v pripravi pa je tudi knjiga, ki bo izšla še letos, z besedili, med drugim izpod peresa Brunelle Buscicchio Scherer, kuratorke številnih razstav sodobne umetnosti v Rimu, in rimskega psihoterapevta Beniamina Marchija. Kot je Kosi zapisal ob razstavi, postavitev avtorjev bere kot diskretno angažiranost, kjer odmaknjeno, načeto, razblinjeno, minevajoče prevzema vlogo odposlancev, duhovnov posebnega reda. "V zadovoljstvu iztrošenega se postavlja in poslavlja, v tihoti ali brenčanju želi košček priznanja. Da ni bilo zaman! Je dar v razpiranju, namig v obliki vboda ali plesni, kratkost meglice in odmeva na poti k raju. Rojstnemu kraju. Krnitev vse preveč človeškega. To bo! Odločitev za padec."

Leta 1959 rojena Karmen Čorak je študirala na Fakulteti za grafično umetnost v Zagrebu ter restavriranje umetniških del na papirju v Rimu, Avstriji in na Japonskem. Od leta 2001 je odgovorna za restavriranje in ohranjanje grafične zbirke in fotografij rimske Narodne galerije moderne in sodobne umetnosti (La Galleria Nazionale d'Arte Moderna).

Zelo zgodaj se je začela izražati s fotografijo. Od leta 2007 razstavlja na skupinskih razstavah v Sloveniji, Franciji, Španiji, Hrvaški, Madžarski, Nemčiji in na Japonskem. Med letoma 2011 in 2015 je sodelovala na Mednarodnem festivalu fotografije v Rimu pod vodstvom Marca Deloguja. Za svoje delo je prejela več mednarodnih nagrad – Fine Art v Parizu, Malagi in Berlinu. Njene fotografije so del zasebnih in javnih zbirk v Italiji in na Japonskem. Danes živi in dela v Rimu.

Andrej Brumen Čop je diplomiral leta 1993 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorici Metki Krašovec, zatem pa se izpopolnjeval v tujini. Na povabilo Galerie Werkstadt je študijsko bival v Gradcu (1994), popotoval je po Japonski (1996), bil je prejemnik štipendije češke vlade in se kot gostujoči študent izpopolnjeval na likovni akademiji v Pragi (1997).

Za bivanje v New Yorku (2000) je prejel delovno štipendijo ministrstva za kulturo, bival pa je tudi v slovenskem ateljeju ministrstva v Berlinu (2009). Bil je glavni urednik revije Likovne besede (2001-2002). Od leta 2009 predava risbo in slikarstvo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer tudi vodi Galerijo Pedagoške fakultete oz. Galerijo PeF.

Med njegovimi skupinskimi predstavitvami je treba omeniti sodelovanje v Skupini 63-70, udeležbo na prvem trienalu slovenske likovne umetnosti U3 leta 1994 v Moderni galeriji v Ljubljani ter razstavo Slika 2000 v ljubljanski galeriji Equrna, med samostojnimi predstavitvami pa postavitev v ljubljanski Equrni 1995. leta. Sodeloval je tudi na skupinski razstavi Eye-Try v Corku, evropski kulturni prestolnici leta 2005, ter na razstavi Slovenska umetnost 1995-2005 v ljubljanski Moderni galeriji.

Razstava bo na Likovni akademiji v Rimu na ogled do 15. maja.

