Pod Modiglianijevim portretom dekleta našli še en ženski obraz

V pripravi nov katalog mojstrovih del

28. februar 2018 ob 18:17

London - MMC RTV SLO

Medtem ko ostaja identiteta dekleta, ki ga je Amedeo Modigliani okoli leta 1917 portretiral na enem svojih platen, neznana, pa so strokovnjaki mnogo bolj prepričani o tem, čigav je ženski obraz, ki se skriva pod njo. Rentgen je pokazal, da je podoba dekleta naslikana čez starejši portret, ki je najverjetneje pripadal umetnikovi nekdanji ljubici in muzi Beatrice Hastings.

Gre za portret dekleta iz leta 1917, ki ga hranijo v londonski galeriji Tate, kjer so opravili tudi najnovejše analize. Te so pokazale, da se pod eno izmed mojstrovin tega italijanskega slikarja, skriva še en skrit portret, vendar nekega drugega dekleta. Slike pod slikami seveda niso posebnost. Slikarji so se tudi ob pomanjkanju slikarskega materiala – kar je vsekakor veljalo za mojstre, ki so na začetku 20. stoletja životarili v Parizu, da bi lahko v tedanjem umetniškem središču sveta razvijali svojo likovno vizijo – pogosto zatekali k takšnemu "varčevalnemu" pristopu.

Vendar umetnostni zgodovinarji v Tatu menijo, da bi bil razlog za preslikavo omenjene slike lahko drugje in predvsem manj praktične narave. Ena izmed teorij predvideva, da je Modigliani portret preslikal po tem, ko sta se se pisateljico Beatrice Hastings po burnem dvoletnem razmerju leta 1916 razšla, da bi jo na ta način izbrisal iz svojega življenja.

"Gre zgolj za hipotezo, vendar mislim, da je kar posrečena," pravi kuratorka za mednarodno umetnost v Tatu Nancy Ireson. "Kadar imamo opraviti s preslikavo, je pogosto težko prepoznati podobo pod poznejšo sliko. Zato je vznemirljivo, da tokrat lahko razberemo figuro," njene besede povzema Guardian.

Tragični usodi nekdanjih ljubimcev

Prezgodaj umrli umetnik je sicer prepoznavnost doživel že v času življenja, a kljub temu se je nenehno spopadal s finančno stisko. Svoje risbe je prodajal po nekaj frankov, leta 1919 pa vsa dela v ateljeju prodal za komaj 100 funtov. Leto pozneje je umrl za posledicami tuberkuloznega meningitisa, star komaj 35 let. Tudi usoda Beatrice Hastings je bila tragična - potem ko ji je zdravje začelo pešati tudi zaradi čezmernega uživanja alkohola, je zbolela in si leta 1943 v Veliki Britaniji vzela življenje.

Med popivanjem in prepiri

Modigliani, čeden in postaven Italijan, ki ga je Beatrice opisovala kot "svinjo in biser", jo je večkrat portretiral. Divji odnos dveh trmoglavcev, ki sta se rada predajala alkoholu in mamilom, so zaznamovali številni prepiri. Sodobnik o njej piše, da je bila slepo zaljubljena v Modiglianija, pogosto histerična in omamljena že od jutranjih ur. "Prišlo je do grozljivih izpadov ljubosumja. Skupaj sta popivala, se prepirala in tepla." Takšen opis sovpada z Beatricinim lastnim spominjanjem na skupne dni: "Strašansko sva se spopadla, desetkrat gor in dol po hiši, on oborožen z loncem, jaz z dolgo metlo ... Kako sem bila srečna!"

Odkritje skritega portreta so prinesle raziskave, ki so jih opravili v sklopu širšega pripravnega projekta na razstavo Modiglianijevih del v Tate Modern (na ogled bo še do 2. aprila). Pri tem so sodelovali muzeji in umetnostni zgodovinarji z vsega sveta, izsledki študije pa bodo ta mesec objavljeni tudi v umetnostnozgodovinski reviji Burlington.

Takšni projekti so pomembni ne le za razumevanje Modiglianovega opusa, pač pa tudi za spoznavanje njegovega načina dela, samega procesa slikanja, saj gre za enega najbolj ponarejanih slikarjev zadnjih let. Najnovejša spoznanja bodo prinesla tudi novo, nujno potrebno monografsko obdelavo umetnikovih del, saj je katalog iz leta 1970, ki je dolgo veljal za osrednji referenčni popis, zdaj že preveč zastaran in pomanjkljiv. Nov inventar pripravlja eden vodilnih Modiglianijevih poznavalcev Kenneth Wayne, ki pravi, da bo ta bogatejši za kakšnih 60 slikarjevih del.

Med bolj iskanimi slikarji na dražbah

Modigliani, ki se s svojimi značilnimi portreti slokih podolgovatih figur in obrazov mandljastih oči nekako ni znal umestiti med prevladujočimi modernističnimi smermi svojega časa, je danes eden najbolj iskanih slikarjev na dražbah. Njegovo sliko Ležeči akt iz let 1917-1918 so leta 2015 prodali za 170,4 milijona evrov, s čimer je tedaj postala druga najdražje prodana slika na dražbi. Sliko je kupil kitajski milijarder Lju Jičjan.

