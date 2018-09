Razstava metelkovca Uroša Weinbergerja: refleksija sodobne medijske kulture

Na ogled bo do 28. septembra

10. september 2018 ob 11:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V galerijah Alkatraz in Channel Zero nocoj odpirajo pregledno razstavo Uroša Weinbergerja, ki mu je blizu fenomen sodobne medijske kulture: v svojem delu jo reflektira, tako da prek slikarske tehnike odslikava resničnost, kot asociativna podlaga pa mu služijo podobe iz časopisov, starih slik, plakatov in z medmrežja.

S sestavljanjem oziroma lepljenjem teh podob ustvarja dekonstruiran ideal preteklosti in antiutopično napoved prihodnosti, je zapisala umetniška vodja galerije Jadranka Plut.

11-letno delovanje na Metelkovi

V galeriji Alkatraz bo ob 20. uri odprtje prvega dela razstave z naslovom XI., ob 21.30 pa bo sledilo še odprtje drugega dela razstave v Galeriji Channel Zero. Rimska številka 11 označuje prerez umetnikovega 11-letnega delovanja v AKC Metelkova mesto, postavitev pa združuje izbor njegovih del, nastalih v tem obdobju in prostoru.

V galeriji Alkatraz že nekaj let razvijajo model predstavljanja ustvarjanja t. i. domačih umetnic in umetnikov z namenom raziskovanja posameznih procesov znotraj ateljejskega dela AKC Metelkova mesto, kjer si je v četrt stoletja delovne prostore vzpostavilo okoli 30 umetnic in umetnikov.

Heterogene umetniške prakse

Prostore so zasedli oz. si jih na javnih razpisih pridobili umetnice in umetniki različnih generacij, ki razvijajo heterogene umetniške prakse. V tej paleti raznolikosti jih v galeriji pri pregledu njihovih produkcij zanima, ali je mogoče govoriti o metelkovski umetnosti, in če se odločijo za to poimenovanje, kaj jo definira.

Za Weinbergerja se je vse začelo leta 2006, ko je na javnem razpisu dobil ateljejski prostor v stavbi Garaže. V enem od najmanjših ateljejskih prostorov si je opremil svoj delovni kotiček, ki mu je od leta 2007 omogočal razvijanje in raziskovanje samosvojega slikarskega pogleda na realnost.

Po principu kolaža

Slikarsko pot je umetnik začel z raziskovanjem abstraktne slike, ki je zelo kmalu prešla v figuraliko. Njegove slike so sestavljene zgodbe, ki črpajo iz nešteto virov in po principu kolaža oblikujejo nove asociativne sestavljanke podob, ki so zgrajene v lucidne pripovedne celote.

Leta 1975 rojeni Weinberger je leta 2003 končal študij slikarstva in leta 2005 magistriral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2002 se je izpopolnjeval na Nacionalni akademiji za umetnost v Sofiji v Bolgariji. Leta 2001 je prejel študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani, leta 2011 pa je bil zmagovalec bienalne razstave Pogled 6 – Pogled na likovno umetnost Slovenije 6 /Jaz, tukaj, zdaj. Udeležil se je umetniških rezidenc ministrstva za kulturo v Berlinu ter v Evropski hiši umetnikov Schafhof iz Freisinga na Bavarskem.

Razstava, ki bo na ogled do 28. septembra, je del 25. obletnice AKC Metelkova mesto.

N. Š.