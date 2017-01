Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Predstojnica Ginekološko-porodniške službe dr. Neda Bizjak s predstavnicami Aktiva mestnih žena - Goričanke ob podarjenih copatkah. Foto: Mateja Pelikan Veselje ob izreku čestitk mamici in letošnji prvorojeni dojenčici Foto: Mateja Pelikan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

700 copatk ob 70-letnici Nove Gorice

Prva akcija ob jubileju "mesta vrtnic"

5. januar 2017 ob 08:34

Nova Gorica - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Goričanke, članice aktiva mestnih žena, ki deluje pri Turističnem društvu Nova Gorica, so porodnišnici v Šempetru darovale 101 par pletenih copatk za novorojenčke. Do konca leta jih bodo napletle še 600.

Prva v nizu akcij in prireditev, ki bodo vse letošnje leto zaznamovale 70-letnico Nove Gorice, je bila v šempetrski porodnišnici. Članice Aktiva mestnih žena in deklet, Goričanke, so letošnji prvorojeni dojenčici v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica podarile ročno pletene copatke. Gre za celoletni projekt Aktiva mestnih žena - do konca letošnjega leta bodo namreč novorojenčkom podarile 700 parov copatk. Porodniškemu oddelku so jih že izročile prvih sto parov. Na krajši slovesnosti v bolnišnici so direktorica bolnišnice Nataša Fikfak, predstojnica Ginekološko-porodniške službe Neda Bizjak, predstavnice Aktiva mestnih žena in deklet – Goričanke in župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon skupaj čestitali mamici in prvi letošnji dojenčici Lani.

Pletle bodo tri mesece

V šempetrski porodnišnici je prva letos privekala na svet mala Lana. Za mamico Niko Samec iz Velikih Žabelj je drugi otrok. Rodila se je 1. januarja ob 9. uri. V porodnišnici tradicionalno prvega novorojenčka obdarijo s spominsko zlato verižico, letos pa so se praznovanju pridružile tudi Goričanke. Katarina Strosar je povedala: "V slogu naših dosedanjih dejavnosti smo se odločile, da tudi 70. obletnico obstoja Nove Gorice obarvamo toplo in mehko. Napletle bomo 700 copatk za novorojenčke. Izračunale smo, da za vsak par potrebujemo tri ure dela, tako da bomo za 700 parov potrebovale približno tri mesece. Tretjino copatk smo že podarile šempetrski porodnišnici."

Lani 618 otrok

Prva letos je bila deklica, mala Lana. Bizjakova pravi: "Tudi sicer se koledarsko leto pri nas že nekaj let začenja z deklico, čeprav statistika kaže, da je dečkov več. Lani je bilo porodov manj kot prejšnja leta. Bilo jih je 610, rodilo se je 618 otrok, dvojčkov je bilo 8 parov. Fantkov je bilo 330, deklic pa 288." "Copatke za novorojence" je le prvi v nizu številnih dogodkov, ki jih bo Mestna občina Nova Gorica izpeljala ob 70. obletnici zgradnje mesta. Dejavnosti bodo razporejene skozi vse leto, srčika dogodkov pa bo v prazničnem septembru.

Več kot sto predlogov za praznovanje

Mirka Križnič z Mestne občine Nova Gorica je povedala nekaj več o praznovanju 70-letnice mesta ob meji: "Mestna občina Nova Gorica vse letošnje leto posveča temu jubileju. Mesto je nastalo po drugi svetovni vojni. Odločitev je bila sprejeta, ko je s Pariško mirovno pogodbo Gorica pripadla Italiji in je celotno slovensko zaledje v takratni Jugoslaviji ostalo brez svojega središča. Mladinske delovne brigade so s prvimi deli za postavitev novega mesta začele leta 1947 in od takrat dalje je nastajalo novo mesto. V sedmih desetletjih so se v zgodovino mesta nanizale številne zgodbe in podobe, zato smo se odločili, da bomo letošnje leto posvetili tej pomembni obletnici. To bo priložnost, da se ozremo v preteklost, predvsem pa v sedanjost in prihodnost Nove Gorice. Z obeležitvijo tega jubileja želimo skupaj z vsemi, ki imajo mesto radi, odkriti njegov utrip in njegovo ustvarjalnost. Na javni poziv za sodelovanje v programu 70-letnice Nove Gorice smo prejeli preko 100 predlogov. Predstavili jih bomo prihodnji mesec, denar v proračunu je za proslavo 70-letnice "mesta vrtnic" že sprejet."

Mojca Dumančič, TV Slovenija