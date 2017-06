Iz kranjskogorske strani na Vršič znova šele od četrtka zvečer

Jeseni nove popolne zapore

12. junij 2017 ob 09:59

Kranjska Gora

Cesta na Vršič bo do četrtka do 19. ure zaradi obnove na delu Erika-Vršič na kranjskogorski strani popolnoma zaprta.

Na tem odseku namreč izkopavajo obstoječo neustrezno voziščno konstrukcijo, izvedli pa bodo tudi novo plast na odseku od zidu do Koče na Gozdu. Ta dela je mogoče izvesti samo ob popolni zapori, zato so cesto danes zjutraj zaprli.

Po četrtku so do 18. septembra predvidene delne zapore z izmeničnim enosmernim prometom, od 18. septembra pa dokler bodo vremenske razmere dovoljevale, bo cesta na Vršič z gorenjske strani popolnoma zaprta od ponedeljka do četrtka med 8. in 17. uro, ob petkih pa med 8. in 15. uro.

Promet bo tako med delovniki mogoč le od 17. ure do 8. ure zjutraj naslednjega dne ter ob koncih tedna.

Dela tudi na primorski strani prelaza

Obnovitvena dela potekajo tudi na primorski strani prelaza, kjer je v teku rekonstrukcija dveh mostov preko hudournika pri Šubci in hudournika v Trenti, promet pa je tam urejen izmenično prek začasnih mostov Maybe.

Ker si direkcija prizadeva, da bi dela tako na kranjskogorski kot na bovški strani zaključili v najkrajšem možnem času, so dela usklajena z deli na odseku Erika-Vršič.

T. H.