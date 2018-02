Krajinski park Sečovlje se je z arbitražo skrčil

Mokrišče je pripadlo Hrvaški

8. februar 2018 ob 19:06

Sečovlje - MMC RTV SLO, Radio Koper

Če se Krajinski park danes razteza na 750 hektarjih, bo po sprejetju spremembe na vladi manjši, je povedal direktor družbe Soline Klavdij Godnič.

"To pomeni, da bo za 48 hektarjev manjši, to je približno sedem odstotkov. To je celoten del levo od Dragonje," je za Radio Koper pojasnil Godnič in dodal, da bo Hrvaška dobila mokrišče.

"Mokrišče, ki je tako kot preostali del v okviru Ramsarske konvencije vključeno v mednarodni seznam mokrišč, je tudi del Nature 2000 in na celotnem območju mi izvajamo naravovarstveni monitoring," še pravi direktor Solin, ki sicer ne želi špekulirati, kaj bo Hrvaška storila z na novo pridobljenim zemljiščem. Spominja se, da so imeli pred leti v bližini načrte za vodni park.

V podjetju Soline se utegne zgoditi sprememba. Njegov lastnik Telekom proučuje možnost, da bi dal Lepo Vido v upravljanje Istrabenz Turizmu. Tako je nedavno napovedala Lidia Glavina, predsednica Slovenskega državnega holdinga (SDH) in nadzornica v Telekomu.

Na SDH-ju so pojasnili, da bi šlo le za oddajanje v upravljanje in ne za priključitev centra dobrega počutja. Le ta bi ostal v lasti družbe Soline, vendar dogovor še ni sprejet.

G. C.