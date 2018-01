Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Tudi leto prej je bilo zelo uspešno. Foto: Radio Koper/Andrej Šavko Dodaj v

Lansko leto je bilo za izolski turizem po številu prenočitev rekordno

Rdeča nit letošnjega turizma: kulinarika

14. januar 2018 ob 14:26

Izola - MMC RTV SLO, Radio Koper

V Izoli so lani našteli 330.000 prenočitev, kar je 8 odstotkov več kot leto prej, ki je bilo tudi zelo uspešno. Ker dobri rezultati ne pridejo sami od sebe, si prizadevajo, da bi se naraščanje števila prenočitev še nadaljevalo. Med drugim so zastavili strateške smernice in razvrstili obiskovalce v štiri tipske skupine, na katerih so in bodo razvijali turizem.

V izolskem turističnem združenju so lani v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in občino pripravili nekaj strateških dokumentov in smernic, pojasnjuje Luca Stančič Kodarin: »Tu gre za usmerjeno oglaševanje, predvsem digitalno, in splošne usmeritve, kje in kako naj bi se Izola pozicionirala v prihodnje.«

Poudarjali bodo svoje posebnosti, in sicer skupaj s sosednjimi občinami: »Poleg skupnega nastopa na sejmih, kjer se bomo predstavljali kot Istra, in ne več kot vsaka posamezna destinacija, smo že pripravili skupni koledar dogodkov in pripravljamo tudi skupni katalog.«

Načrti segajo tudi na druga področja skupnega nastopanja in promocije. Ta bo osredotočena na štiri tipske skupine izolskih obiskovalcev. »Določili smo jih v sodelovanju s predstavniki izolskega turizma. Eden je senior, druga je mlada družina, potem pa imamo še rekreativca in gurmana. Ti dve skupini morda danes ne izstopata najbolj, sta pa dve, za katera bi si radi prizadevali v prihodnje.«

V Izoli so določili tudi rdečo nit letošnjega turizma: to je kulinarika.

Jasna Preskar, Radio Koper