Shrambe in parkirišča v Celovških dvorih na elektronsko dražbo

Od 13. do 15. decembra bodo potekale elektronske dražbe

8. december 2017 ob 20:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) bo prek elektronske dražbe skušala prodati 21 shramb in tehničnih depojev ter 45 parkirnih mest v soseski Celovški dvori.

Velikosti shramb in tehničnih depojev so od petih kvadratnih metrov do 84 kvadratnih metrov, cene na kvadratni meter pa so od 700 do 900 evrov plus 22-odstotni DDV, piše na spletni strani DUTB-ja.

Velikosti parkirnih mest se medtem gibljejo od 8,4 do 30 kvadratnih metrov, cene so od 7.000 do 9.000 evrov plus 22-odstotni DDV.

Shrambe in tehnični depoji so v štirih kletnih etažah ter v prvem nadstropju, parkirna mesta pa v štirih kletnih etažah. Shrambe in depoji se prodajajo brez priklopa na elektriko.

Dražbe bodo od 13. do 15. decembra potekale po vnaprej določenem terminskem načrtu med 9. in 18. uro, vsakih 20 minut bodo dražili novo enoto. Natančen terminski plan bo objavljen na spletni strani.

Za posamezno enoto na dražbi je treba vplačati 100 evrov varščine, te morajo biti vplačane do 8. decembra. Prijave na spletnem obrazcu na povezavi https://dutb.edrazbe.si/ pa morajo biti oddane najpozneje do 10. decembra do 23.59.

DUTB je sicer v Celovških dvorih prodal več kot 200 stanovanj. V prvem krogu je prodal vseh 56 ponujenih stanovanj, v drugem vseh 51 ponujenih stanovanj, v tretjem krogu pa je ponudil še 117 stanovanj in nove lastnike je dobilo še 113 stanovanj. Prodajal pa je tudi 23 poslovnih prostorov.

G. K.