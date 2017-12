Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! ŠOU v Ljubljani je eden izmed pobudnikov za ustanovitev Zdravstvenega doma za študente, Foto: BoBo Sorodne novice Janković miri študente: Zdravstvena oskrba študentov se ne bo poslabšala Dodaj v

Ljubljanski študentje zbrali 10.000 podpisov, da ohranijo zdravstveni dom

Predali jih bodo ministrstvu

5. december 2017 ob 07:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanska študentska organizacija je v nekaj dneh zbrala več kot 10.000 podpisov za ohranitev Zdravstvenega doma za študente na Aškerčevi cesti v Ljubljani. Predali jih bodo ministrstvu za zdravje.

Zdravstveni dom za študente je namenjen vsem tistim študentom, ki študijsko leto preživijo v Ljubljani, izbranega osebnega zdrravnika pa imajo v svojem domačem kraju. Deluje že 25 let, Študentska organizacija Univerze (ŠOU) v Ljubljani pa si želi, da v takšni obliki ostane še naprej. Nasprotujejo njegovi pripojitvi drugim ljubljanskim zdravstvenim domovom oziroma njegovi ukinitvi.

Ljubljanski župan Zoran Janković je prejšnji ponedeljek sprejel predstavnike študentov in Zdravstvenega doma za študente. Tako on kot ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc zagotavljata, da morebitna združitev študentskega zdravstvenega doma z ljubljanskim kakovosti zdravstvene oskrbe študentov ne bi spremenila. Ali bo do tega sploh prišlo, pa je odvisno od ministrstva.

ŠOU je takoj nato začel z zbiranjem podpisov na vseh fakultetah članicah Univerze v Ljubljani ter na spletni strani ŠOU in do petka so zbrali podporo 10.000 fizičnih in pravnih oseb.

A. S.