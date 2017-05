Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Koncerta v Mariboru ne bo. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maribor prepovedal Thompsonov koncert

Upravna enota sprejela predlog policije

17. maj 2017 ob 11:05

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Upravna enota Maribor ugodila predlogu policije in za sobot napovedan koncert hrvaškega glasbenika Thompsona prepovedala.

Policija je prepoved predlagala, ker ocenjuje, "da so na podlagi na novo pridobljenih informacij in zaznav dogodkov izpolnjeni zakonski pogoji za tak ukrep". "Gre za informacije, ki kažejo na povečano varnostno tveganje zaradi nevarnosti, da bo koncert izrabljen za izvrševanje kaznivih ravnanj," so v torek navedli na policiji.

