Policija bi zaradi varnosti prepovedala Thompsonov koncert

UE Maribor o prepovedi še odloča

16. maj 2017 ob 17:14

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Policija je v ponedeljek na Upravno enoto Maribor podala predlog za prepoved sobotnega koncerta hrvaškega glasbenika Marka Perkoviča Thompsona, saj da predstavlja povečano varnostno tveganje.

Kot pojasnjujejo, so predlagali prepoved sicer prijavljene javne prireditve, saj ocenjujejo, "da so na podlagi na novo pridobljenih informacij in zaznav dogodkov izpolnjeni zakonski pogoji za tak ukrep". "Gre za informacije, ki kažejo na povečano varnostno tveganje zaradi nevarnosti, da bo koncert izrabljen za izvrševanje kaznivih ravnanj," so navedli na policiji.

"Podana je utemeljena verjetnost, da se bodo koncerta udeležili posamezniki iz okolij, kjer so bili koncerti glasbenika prepovedani, oz. se bodo koncerta z namenom vsiljevanja in izvrševanja kaznivih ravnanj udeležili njegovi radikalni privrženci iz Hrvaške, organizator pa nima nobenega vpogleda v kategorijo obiskovalcev, v smislu ogroženosti reda na prireditvi, tako doma kot v tujini. Prav tako razpolagamo z informacijo o shodu nasprotnikov tega koncerta, kar dodatno povečuje varnostno tveganje v povezavi s koncertom," so pojasnili na mariborski policijski upravi.

Koncert Thompsona v Mariboru je že ob napovedi dogodka sprožil številne pomisleke, med drugim pri županu Andreju Fištravcu in predsedniku DZ-ja Milanu Brglezu. Proti koncertu so se danes oglasili tudi v SMC-ju.

Kaj pa Ceca?

Organizator koncerta je samostojni podjetnik Milan Trol, pravi, da gre le za koncert, kritike zavrača tudi Thompson. Lastnik dvorane Stojan Auer, sicer vodja opozicijske Liste za pravičnost in razvoj, poudarja, da s koncertom ne kršijo nobenega zakona. "Vrata v Festivalno dvorano Lent so vselej odprta vsakomur, ki sprejema komercialne pogoje podjetja in izpolnjuje zakonske zahteve. V samo vsebino prireditev kot najemodajalci ne zahajamo. Skladno s pogodbo zanjo odgovarja nosilec oziroma organizator," je sporočil.

Nekateri ob obsodbah Thompsonovega koncerta izpostavljajo tudi, da bo istega dne na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani nastopila za nekatere prav tako sporna Svetlana Ražnatović - Ceca, nad katero pa se kritiki Thompsona niso znesli.

A. Č.