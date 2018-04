Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Cestni most, ki prečka kanal in strugo reke Drave v Mariboru, je bil zgrajen leta 1978, ko so zaradi plazenja Meljskega hriba zaprli takratno cesto med Mariborom in Malečnikom. Zdaj služi predvsem kot povezava med središčem Maribora, Malečnikom in mestno četrtjo Pobrežje. Foto: BoBo Sorodne novice Cesta pod Meljskim Hribom po 35 letih znova prevozna Dodaj v

Kdaj se bo začela obnova dotrajanega Malečniškega mostu?

Obnovo mostu naj bi prevzela država

5. april 2018 ob 09:14

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Po napovedih mariborske občine naj bi se letos začela že dolgo pričakovana obnova Malečniškega mostu čez Dravo. Najprej se je tega nameravala lotiti mariborska občina, na predlog SMC-ja pa naj bi to nalogo prevzela država.

Cestni most, ki prečka kanal in strugo reke Drave v Mariboru, je bil zgrajen leta 1978, ko so zaradi plazenja Meljskega hriba zaprli takratno cesto med Mariborom in Malečnikom. Zdaj je to predvsem povezava med središčem Maribora, Malečnikom in mestno četrtjo Pobrežje.

Zaradi dotrajanosti se že dlje časa opozarja na nujnost obnove mostu. Mariborska občina je prejšnji teden napovedala, da se bo naposled le lotila tega projekta. Po ocenah občinskih služb bo za celovito sanacijo potrebnih dobrih 1,5 milijona evrov, saj je stanje mostu mnogo slabše, kot so sprva pričakovali.

Branko Koprčina iz občinskega urada za komunalo, promet in prostor je povedal, da je občina k sodelovanju pritegnila Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki so v ta namen pripravljene prispevati okoli 400.000 evrov. Most je namreč speljan čez njihov dovodni kanal.

Preostalo naj bi zagotovila mariborska občina, a je dva dni pozneje poslanec SMC-ja Branislav Rajić presenetil z informacijo, da so dosegli, da obnovo mostu prevzame država. Direkcijo RS za infrastrukturo naj bi namreč prepričali, da pristopi k prekategorizaciji navezave prek Zrkovske ceste in ulice Veljka Vlahovića na avtocestni priključek v Zrkovcih, vključno z Malečniškim mostom, iz lokalne v državno cesto. Istočasno naj bi bili trenutno državni cesti Meljska in XIV. divizije prekategorizirani v lokalni cesti.

"S tem smo v SMC-ju dosegli, da lahko Mestna občina Maribor predvidena sredstva za sanacijo Malečniškega mostu preusmeri v druge infrastrukturne projekte v Mariboru in tako poveča prometno varnost v mestu ter posledično prispeva k zmanjšanju onesnaževanja in prometnih zamaškov," so sporočili iz lokalnega odbora stranke.

Na ministrstvu za infrastrukturo tega še niso potrdili. "Ministrstvo ni prejelo uradne pobude za spremembo kategorizacije omenjene ceste," so pojasnili.

