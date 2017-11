Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Delavci plinarne in gasilci tamkajšnje gasilske brigade so vzrok uhajanja plina v okolici vrtca že odkrili. Foto: Radio Maribor Dodaj v

Pri vrtcu na Pobrežju uhajal plin, otroci na varnem

Starši jih lahko pridejo iskat v bližnji gasilski dom

16. november 2017 ob 11:35

Maribor - MMC RTV SLO

V bližini mariborskega vrtca Kekec na Pobrežju je zjutraj uhajal plin, prvi podatki kažejo, da je bilo uhajanje manjše in da otroci niso v nevarnosti. Kljub temu so jih začasno premestili v bližnji gasilski dom, so sporočili s policije.

S policijske uprave Maribor so sporočili, da je v Mariboru ob vrtcu Kekec na Pobrežju je zjutraj prišlo do uhajanja plina. "Prvi podatki kažejo, da gre za manjše uhajanje plina. Na kraj so bili napoteni delavci plinarne in poklicni gasilci," so zapisali.

Dodali so še: "Otroci so na varnem v Gasilskem domu Pobrežje, kjer bodo počakali na svoje starše." Po poročanju Radia Maribor tam na svoje starše čaka 131 otroka.

Delavci plinarne in gasilci tamkajšnje gasilske brigade so vzrok uhajanja plina v okolici vrtca že odkrili, pa poroča STA.

