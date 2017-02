Na Brniku bo stal največji Novartisov center logistični center v Evropi

Za razvoj Aerodroma je ključna cesta

28. februar 2017 ob 20:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Ob brniškem letališču bodo na 35.000 kvadratnih metrih zemljišča zgradili največje logistično središče Novartisa v Evropi.

Lastnik Leka se je odločil za gradnjo, ker se obseg storitev povečuje, podjetju pa primanjkuje prostora za skladiščenje. V prihodnosti tu načrtujejo veliko poslovno-logistično območje - tako imenovani Aeropolis.

Za Aerodrom Ljubljana je gradnja takšnega centra v njihovi neposredni bližini seveda več kot dobrodošla, saj si od tega projekta tudi letališče obeta določen posel.

Podoba letališča in okolice se bo v prihodnosti zelo spremenila, nastala bo namreč velika poslovno logistična cona oziroma nekakšno letališko mesto. "Predvideva se gradnja hotelskih kapacitet, poslovnih objektov, logistike ... Računamo, da se bo v roku enega do dveh let začela zelo intenzivna dejavnost na tem zemljišču," je povedal Stane Bobnar, svetovalec uprave Aerodroma za tehnične zadeve.

Prvi pogoj pa je prestavitev zdajšnje regionalne cete. Gradnja nove poteka po načrtih, gre za nekaj manj kot dva in pol kilometrski odsek s tremi krožišči, ki je osnovni pogoj za razvoj poslovno logistične cone. Gradnja ceste bo zaključena letos jeseni.

VIDEO Novartisov logistični center na Brniku

Jan Novak, TV Slovenija