Na dan slovenskih ribičev v Vipavo vlagali soško postrv

Ribiči opozarjajo na ekološka vprašanja

17. junij 2017 ob 12:36

Vipava - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Slovenske ribiške družine vsako tretjo soboto v juniju tradicionalno praznujejo dan slovenskih ribičev. Takrat odprejo vrata ribiških domov, pokažejo ribogojnice, pripravljajo ribiška tekmovanja, predstavijo ribjo kulinariko, letos pa so še poseben poudarek dali vlaganju domorodnih vrst rib v slovenske reke.

Člani Ribiške družine Renče so v reko Vipavo vložili odrasle soške postrvi na več mestih: v Zaloščah, v soteski Pekel, v Prvačini ... Marko Lipovž, predsednik renških ribičev: "Odrasle avtohtone soške postrvi smo dobili od Zavoda za ribištvo. To je letos že tretje vlaganje v našo reko Vipavo. Odločamo se za odraslo ribo, ker se bo ta še letos drstila in tako bomo prišli do divje avtohtone ribe, ki si jo v naših vodah tako želimo in za katero se toliko trudimo."

Domorodnih rib vedno več

Podobne akcije so bile tudi v drugih primorskih ribiških družinah. Teh je osem in skrbijo za vse vode Jadranskega porečja, na Postojnskem pa še za Pivko in Nanoščico. Martin Miklavec, predsednik Ribiških družin Primorske: "V zadnjem času se je status domorodnih rib v vodah, ki jih mi upravljamo, močno dvignil. To je predvsem zasluga naših ribičev, ki vlagajo večinoma avtohtono postrv, ki se je, kot kaže, znova dobro prijela."

Ribiči opozarjajo na ekološke težave!

Slovenski ribiči pa opozarjajo tudi na težave. Miroslav Žaberl, predsednik Ribiške zveze Slovenije: "Moram reči, da smo ribiči razočarani nad onesnaževalci - vzemimo zadnji primer Kemisa, potem nad nedopustnimi posegi v vodotoke, kjer ribam jemljemo njihov habitat, nad neprehodnimi vodami, ker ribam jemljemo prostor za drst, ter nad še vedno nerešenim vprašanjem konflikta med ribojedimi pticami, ki so zaščitene, in med ribami, ki so njihove žrtve. Predvsem gre tu za velikega kormorana."

Podmladek ribiških družin

So pa v ribiških družinah veseli podmladka. Precej ga je tudi v Ribiški družini Renče. Eden bolj zavzetih mladih ribičev je Tobias Susič Hosner, najstnik iz Zalošč: "Ribič sem že štiri leta. Letos sem ujel že kar precej rib, največja pa je bila postrv, ki sem jo uplenil za 1. april. Bila je velika več kot 60 centimetrov."



Tobias je zavzeto pomagal tudi pri vlaganju soških postrvi v reko Vipavo. In ko smo ga vprašali, kaj bo s temi velikimi ribami, ki so nov dom našle v vipavskih tolmunih – ali bodo končale pod trnkom ali bodo postale divje vipavske ribe -, je prepričano odgovoril: "To bodo divje ribe. Za nov ribji zarod v naši vodi." In res so prav hitro smuknile v globoke tolmune reke Vipave.

A. Č., Mojca Dumančič, TV Slovenija