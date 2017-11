Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Na Koroškem že preklicali priporočilo o omejenem gibanju na prostem. Foto: BoBo Na teren so odšli gasilci in opravili meritve, a škodljivih plinov niso zaznali. Foto: BoBo Dodaj v

Na Koroškem smrdelo zaradi počene cevi, nevarnosti za zdravje ni

Vonj po plinu je prineslo iz avstrijske tovarne celuloze

3. november 2017 ob 12:12,

zadnji poseg: 3. november 2017 ob 16:13

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Močan vonj, ki so ga dopoldne zaznali Korošci, je uhajal iz tovarne celuloze na avstrijskem Koroškem, so potrdili v Avstriji. Vonj, ki se je širil iz počene cevi, je bil izredno moteč, a nenevaren za prebivalce.

Kljub temu da so prebivalci dravske in mislinjske doline danes dopoldne zaznavali močan vonj, naprave mobilnega laboratorija, ki izmerijo prisotnost nevarnih plinov v zraku, tega niso zaznale, je za Radio Slovenija poročala Metka Pirc. Dušan Žigon z inštituta Jožef Štefan: "V času meritev prisotnosti nevarnih plinov nismo mogli potrditi".

Močan vonj naj bi povzročila napaka v proizvodnji tovarne celuloze Mondi Frančah, kar je vodstvo tovarne potrdilo, niso pa pojasnili, zakaj so o tem Slovenijo obvestili šele danes pozno dopoldne. Župan občine Frančah Günther Vallant: "V tovarni je počila cev, sprostili so se plini, ki ne predstavljajo nevarnosti za prebivalce, je pa res, da je bil vonj zelo moteč".

Preklic omejenega gibanja

Zaradi suma prisotnosti žveplovega dioksida je slovenjgraška uprava za zaščito in reševanje dopoldne Korošcem odsvetovala gibanje na svežem zraku, ki ga je objavila po tem, ko je prejela vrsto klicev občanov iz Dravske in Mislinjske doline o širjenju neprijetnega vonja. Prve klice so na regijskem centru za obveščanje prejeli z območja Slovenj Gradca in Radelj ob Dravi nekaj po 8. uri zjutraj, kasneje tudi iz Dravograda. Na teren so odšli tudi gasilci in upravljavci plinovodov, ki so nato opravili različne meritve.

Ukrep so zdaj že preklicali, pravi Regijski poveljnik Civilne zaščite Alan Matijevič: "Nobenega podatka nimam, da bi kdorkoli poiskal nujno medicinsko pomoč, kot je pojasnil strokovnjak s tega področja, koncentracije plinov, ki so bile v zraku, niso bile nevarne zdravju, mogoče zgolj dražeče za sluznico, torej oči, dihala in grlo".

Prebivalci popoldne niso več poročali o motečem vonju. Neprijeten vonj so sicer zaznali v Slovenj Gradcu, Šentjanžu, Dravogradu, Radljah ob Dravi ter na Ravnah na Koroškem in Prevaljah.

