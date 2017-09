Največ bolniških odsotnosti je v Posavju

V Posavju bodo zaradi bolniških izgubili skupaj 350.000 delovnih dni

24. september 2017 ob 12:47,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 12:50

Krško - MMC RTV SLO, STA

Na tematski konferenco o bolniški odsotnosti z dela v Posavje so opozorili, da je bolniška odsotnost v Posavju najpogostejša v državi.

Krška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) navaja, da je v Posavju zaradi bolniške odsotnosti z dela po zadnjih podatkih letno izgubijo nekaj manj 6,9 odstotka delovnih dni, medtem ko teh na državni ravni v povprečju izgubijo nekaj manj kot 4,7 odstotka.

Hkrati opozarjajo, da bodo v Posavju zaradi bolniških izgubili skupaj 350.000 delovnih dni, stroški za nadomestila plač zaradi bolniške odsotnosti pa bodo dosegli 20 milijonov evrov, kar je primerljivo z vsoto, ki jo za plače letno skupaj namenijo posavska podjetja Vipap, Resistec, Lisca in Stilles.

V Posavju se tudi krepi bolniška odsotnost z dela nad letom dni. Letos je bilo 228 takšnih primerov, medtem ko so jih imeli leta 2012 nekaj več kot 100 in leta 2008 65.

Na večjo zadržanost od dela, tako na državni ravni kot v Posavju, hkrati s staranjem delovne sile vplivajo še krepitev števila zaposlenih, večletno omejevanje zaposlovanja v javnem sektorju in posledično velika obremenjenost zaposlenih, podaljševanje zdravljenja in spremembe na področju pokojninskega zavarovanja, katerih posledica je kasnejše upokojevanje kljub izpolnjevanju pogojev zanj.

Glede na navedeno pa bi se morali pristojni na državni ravni soočiti predvsem z izzivi, ki obsegajo sistemsko ureditev, ki pri trajanju bolniške odsotnosti in neomejene absolutne višine nadomestila "odstopa od ureditve v drugih evropskih državah in ki ne podpira čimprejšnje vrnitve zdravega delavca na delovno mesto", so ugotovili.

Med drugim so opozorili še na pomanjkanje poglobljene osebne medicinske rehabilitacije in hitrega prehajanja v prezaposlitev ter poklicno rehabilitacijo, na neustrezen status medicine dela, premile sankcije za zavarovane v primeru zlorab med bolniško odsotnostjo in na preskopo udeležbo delavcev ter delodajalcev pri promociji zdravja in skrbi za zdravo življenje.

Sicer pa so se v Posavju pri skrbi za zdravje in spodbujanju zavesti zaposlenih o pomembnosti znižanja odsotnosti z dela povezale tako lokalna skupnost kot tudi strokovne službe, določeni delodajalci in navedeni prireditelji, so povzeli na sredini krški konferenci.

G. C.