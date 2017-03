Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gospodarstvenikom je priznanja podelil Borut Pahor. Foto: Alan Radin Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Podelili priznanja najboljšim gospodarstvenikom Primorske

Slovenija se mora odločiti, kaj bo promovirala v turizmu

13. marec 2017 ob 22:00

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

V Novi Gorici so podelili priznanja petim najbolj uspešnim primorskim gospodarstvenikom, predsednik Borut Pahor pa je poudaril pomen EU-ja za Slovenijo.

Priznanje so prejeli Ivo Boscarol, ustanovitelj in direktor podjetja Pipistrel, Erik Zobec, direktor podjetja Seven Refractories, ki sodi med najpomembnejše ponudnike vrhunskih izdelkov v sektorju ognjevzdržne keramike, Matija Klinkon, direktor zagonskega podjetja Led Luks, ki sodobna svetila za poslovne in industrijske prostore izvaža v 25 držav, ter ekipa podjetja Kaskader, ki je obnovilo kabinsko žičnico na Kanin. Nagrada za življenjsko delo pa je letos šla v roke Jožeta Ceglarja iz podjetja Termoplasti – Plama, kjer izdelujejo predvsem polietilensko embalažo. Pod njegovim vodstvom so se iz prisilne poravnave razvili v finančno uspešno podjetje, z visoko dodano vrednostjo in rastočim deležem izvoza.

Nagrade je podelil Pahor in ob tem opozoril, "da smo se znašli na nekem razpotju in nihče ne ve, kako se bodo stvari razvijale" in ocenil, da bo prišlo do Evrope več hitrosti.

V nadaljevanju so na okrogli mizi spregovorili o turizmu in bodočem razvoju. Sogovorniki so se strinjali, da bo na razvoj turizma vplivala nova strategija, ki je še v pripravi in jo bodo predvidoma sprejemali sredi leta. Denarja je premalo, zato iščejo nove vire financiranja predvsem promocije slovenskega turizma, brez katere razvoja ne vidi nihče.

Možen vir, iz katerega bi pridobili več potrebnih sredstev, je v t.i. turistični članarini. Sogovorniki pa so si bili enotni, da se bodo morali odločiti, kaj naj Slovenija promovira. "Raznolikost je sicer dobrodošla tedaj, ko imamo goste že v Sloveniji in jim lahko ponudimo različne možnosti. Vendar jih moramo privabiti, da bodo v Slovenijo prišli," je bila kritična direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.

A. Č.