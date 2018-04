Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Glavni namen vertikalne povezave je vzpostaviti prijaznejšo pot med Markovim hribom, obalnim območjem in mestom, pojasnjujejo na občini. Foto: Studio P i r s s d. o. o. Dodaj v

Popovič: Dvigalo na Markovec bi lahko s pomočjo priznanega arhitekta zgradili v dveh letih

Veliko ime italijanske arhitekture

10. april 2018 ob 10:17

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

V Kopru se je predstavil arhitekt Massimiliano Fuksas, ki se je s Sandijem Piršem podpisal pod idejno rešitev za novo vertikalno povezavo obale in Markovega hriba. Občina ima za zdaj predviden denar le za del prve faze gradnje, za nadaljevanje pa išče vlagatelja.



Massimiliano Fuksas je skupaj s studiem Pirš izdelal najboljšo rešitev, ki jo je komisija koprske občine izbrala na natečaju za rešitev vertikale, ki bi povezala promenado in Markov hrib. 111 metrov visoko dvigalo je nagnil k morju. "Morje povezujem s spoštovanjem tukajšnjih ljudi do preostalega sveta, in s sprejetostjo, ki jo čutim."

Avtor milanskega sejmišča, rimskega kongresnega centra in letališča v Šenzenu na Kitajskem se po velikih projektih po navadi loti manjših. Dvojno spiralo v Kopru si je zamislil iz jekla in stekla. Skeptikom poreče: "Zaradi besede NE so bili zgrajeni grozni objekti, ki so nam pojedli našo pokrajino. Tu, ob tej vzpetini, bo izrabljenih le nekaj kvadratnih metrov površine."

Fuksas, ki prizna, da se s koprskim županom pozna že nekaj časa, bo gradnjo spremljal. In kdaj bi jo lahko začeli? Župan Boris Popovič pravi: "V kratkem bomo podpisali pogodbo z gospodom Fuksasom, potem sledi izbor izvajalcev, veste, koliko časa to traja, in potem gradnja. Tako da jaz mislim, da bi moralo od zdaj naprej do konca del miniti leto pa pol ali pa dve. Recimo raje dve leti."

Za prvo t. i. javno fazo bo denar zagotovila občina, za drugo do 111 metrov pa investitor, je še dodal koprski župan. "Prepričan sem, da ga bomo tudi našli, posebej zdaj, ko imamo tako ime za arhitekta. Prepričan sem, da bo to zdaj neprimerno lažje."

Če bo občina želela dobiti gradbeno dovoljenje, bo morala razlastiti enega od lastnikov parcel - Milana Mandariča. Do zdaj dogovora o prodaji zemljišča ni bilo.

Tjaša Škamperle, Radio Koper