Poškodbo na mariborski hidroelektrarni bodo popravljali eno leto

Škoda in stroški popravila še neznani

14. december 2017 ob 19:04

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Sanacija sredine poškodbe na zgornji zapornici pretočnega polja številka 4 v hidroelektrarni Mariborski otok, ki stoji tik pred Mariborom, bo tehnično zahtevno popravilo.

Kot so pojasnili v Dravskih elektrarnah Maribor (DEM), bo sanacija trajala dobro leto dni, škode in stroškov pa v tem trenutku še ne morejo natančno opredeliti.

Pristojne službe so začele dejavnosti za sanacijo poškodbe, kot še dodajajo v DEM-u, pa se je okvara pojavila na krmilnem zaščitnem sistemu upravljanja zapornice.

Zaradi poškodovane zgornje zapornice se skozi pretočno polje preliva približno 220 kubičnih metrov vode na sekundo, kar je precej manj od največjega mogočega pretoka, ki znaša 550 kubičnih metrov na sekundo. V naslednjih dneh bo potrebno večje znižanje zgornje kote bazena, po prvih ocenah za približno šest metrov, so navedli.

Zaradi poškodbe in prelivanja je za omenjeno količino zmanjšana proizvodnja hidroelektrarne Mariborski otok, kar vpliva na učinkovitost in fleksibilnost celotne verige, to pa zahteva prilagojeno obratovanje celotne verige. Kot so pojasnili, hidroelektrarna obratuje varno, prilagojeno pa obratuje celotna veriga hidroelektrarn na Dravi.

Trenutno povečanje pretoka zaradi vremenskih nevšečnosti po zagotovilih DEM-a ne bo vplivalo na sposobnost prevajanja vode skozi elektrarno, saj so na razpolago še tri pretočna polja, katerih zmogljivost je dovolj velika tudi za stoletne vode.