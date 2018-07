Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Novi Gasilsko-reševalni center v Postojni Foto: PGD Postojna Dodaj v

Postojnski gasilci v novem domu, vrednem skoraj 4 milijone evrov

Center stoji v neposredni bližini postojnske porodnišnice in zdravstvenega doma

19. julij 2018 ob 19:20

Postojna - MMC RTV SLO, Radio Koper

Postojnski gasilci so naposled le dočakali selitev v nove prostore Gasilsko-reševalnega centra. 3.200 kvadratnih metrov velik objekt, v katerem bo poleg njih našlo prostor še šest služb, ki opravljajo intervencijske dejavnosti, je stal slabe 4 milijone evrov, od katerih je veliko večino prispevala občina, 600.000 evrov pa je dodalo Ministrstvo za obrambo.

Postojnski gasilci so se preselili v nove prostore, kjer bodo imeli neprimerno boljše razmere za delo. Poveljnik PGD Mitja Šantelj: "Vse bo bolje, imamo prostor za izobraževanje, imamo prostor za usposabljanje, končno imamo streho za vsa vozila, imamo sodobno opremo, imamo opremljen gasilski dom, hitrejši izvoz na cesto. Sama lokacija je primernejša."

Center stoji v neposredni bližini postojnske porodnišnice in zdravstvenega doma, zato bo vsem službam še kako prav prišel tudi heliport. "Gre za betonsko ploščo pravih dimenzij, širine, potreben bo verjetno še kakšen reflektor za nočno pristajanje. Pri tem heliportu so sodelovali piloti Slovenske vojske, zato, da so določili pravo lokacijo. Preizkušen je bil že prej, včeraj pa tudi uradno s prevozom dojenčice v porodnišnico v Ljubljano," je dejal podžupan Andrej Berginc.

Novih sosedov pa so veseli tudi v zdravstvenem domu. Direktorica Irena Vatovec: "To nam bo omogočalo, da bomo ekipe gasilcev in naših reševalcev z iste lokacije odhajale na teren, ker imamo že zdaj dolgoletno prakso, da odhajamo na prometne nesreče in težje nesreče na terenu v bistvu skupaj."

Nekaj prostora v novem centru bo namenjenega tudi njihovi patronažni službi in garažam ter skladišču materiala, potrebnega ob morebitnih množičnih nesrečah.

V center so se za zdaj vselili gasilci in zasebna reševalna postaja, sčasoma pa se jim bodo pridružili tudi civilna zaščita ter jamski in gorski reševalci.

Sabrina Mulec, Radio Koper