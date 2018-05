Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Pravoslavna cerkev sv. Cirila in Metoda v Ljubljani je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Patriarh Irinej bo v nedeljo posvetil tudi kulturno-pastoralni center v Ljubljani in vodil bogoslužje. Foto: BoBo Dodaj v

Pravoslavci bodo v Kopru dobili novo cerkev

Cerkev naj bi stala za nakupovalnim centrom Planet Koper

18. maj 2018 ob 21:20

Koper - MMC RTV SLO, STA

Koprski pravoslavni verniki si že več let prizadevajo, da bi dobili svojo cerkev, saj že skoraj 40 let gostujejo v katoliški cerkvi svete Marte na Giordanovem trgu, nasproti koprskega pokrajinskega arhiva.

Očitno so se leta prizadevanj obrestovala, saj so si poglavar Srbske pravoslavne cerkve patriarh Irinej, koprski župan Boris Popovič in koprski paroh Dejan Mandić ogledali zemljišče, kjer naj bi predvidoma stala pravoslavna cerkev. Izbrana lokacija za gradnjo pravoslavne cerkve v Kopru je zelenica za nakupovalnim centrom Planet Koper.

Po Mandićevih besedah gre za približno 3.000 kvadratnih metrov zemljišča, ki je v lasti koprske občine. Za nakup zemljišča, na katerem želijo postaviti le cerkev, so v resnih dogovorih, posel pa še ni izpeljan, je še izpostavil Mandić.

Koprski paroh je glede načrtov za novo pravoslavno cerkev v Kopru za Primorske novice sicer izrazil pričakovanje, da jim bo uspelo urediti dokumentacijo in vsa potrebna dovoljenja še letos ali najpozneje prihodnje leto.

"Srbski narod spoštuje Slovenijo"

Prvi mož koprske občine Boris Popovič je ob robu srečanja povedal, da je počaščen, da so v Kopru gostili tako visok obisk, ki je po njegovem prepričanju zagotovo simbolno dejanje, da uživajo podporo tudi onkraj naših meja.

Patriarh Irinej je ob obisku povedal, da je prvič v Kopru in da je nad mestom navdušen. Spomnil je tudi na odlične odnose med Slovenijo in Srbijo. "Srbski narod spoštuje Slovenijo, vedno smo si bili blizu in želim si, da tako ostane tudi v prihodnosti. Slovenija je srbskemu narodu vedno predstavljala odličen zgled države z razvojem in napredkom," je po navedbah občine poudaril patriarh.

Prva pravoslavna cerkev po drugi svetovni vojni

Mandić pa je prepričan, da bo graditev nove cerkve v Kopru še posebej pomemben dogodek, saj bo to prva pravoslavna cerkev, ki jo bodo v Sloveniji zgradili po drugi svetovni vojni. Koprska parohija sicer spada pod zagrebško-ljubljansko metropolijo, ki ima sedež v Zagrebu.

Mandić je še omenil, da je na območju slovenske Istre in Krasa do 4.000 pravoslavnih vernikov, pravoslavnih obredov v Kopru pa se med drugim udeležujejo tudi Rusi, Ukrajinci in Grki.

Sa. J.