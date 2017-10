Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Medvode niso sodelovale pri projektu skupne čistilne naprave Smlednik. Fotografija je simbolična. Foto: BoBo Dodaj v

Primer Gorki: Sprte občine so se poravnale, plačale bodo Medvode

Mediacija na višjem sodišču v Ljubljani

24. oktober 2017 ob 20:04

Medvode,Kranj,Šenčur - MMC RTV SLO, STA

Občine Kranj, Šenčur in Medvode so dosegle poravnavo v sporu zaradi projekta gradnje gorenjske komunalne infrastrukture Gorki. Občina Medvode, ki je enostransko odstopila, bo drugima dvema plačala odškodnino.

Občina Medvode, ki je sredi marca 2011 enostransko odstopila od projekta Gorki in s tem od gradnje skupne Čistilne naprave Smlednik, bo sosednjima občinama plačala odškodnino v skupnem znesku 349.440 evrov, in sicer kranjski 244.690 evrov, šenčurski pa 104.750 evrov, so se odločili na mediaciji višjega sodišča v Ljubljani. Sredstva bo zagotovila z rebalansom proračuna, vsaka občina pa bo nosila svoje stroške postopka, so občine zapisale v današnjem skupnem sporočilu za javnost.

Kot so pojasnile, so v času načrtovanja projekta Gorki in odstopa Občine Medvode od njega vse tri občine vodili prejšnji župani. V novem mandatu so se večkrat sestale delovne skupine iz vseh treh občin, o možni poravnavi so se intenzivno pogovarjali tudi župani, kranjski Boštjan Trilar, šenčurski Ciril Kozjek in medvoški Nejc Smole. Vsi si želijo skupnih projektov v prihodnje, so poudarili.

Prvotni tožbeni zahtevek je znašal 463.000 evrov. Okrožno sodišče v Kranju je v sporu marca izdalo vmesno sodbo, v kateri je odločilo, da je odškodninski zahtevek utemeljen, o njegovi višini pa bi odločalo v naslednjem koraku. Občina Medvode se je nanjo pritožila. Sodišče je nato vpletene strani julija pozvalo k postopku mediacije, ki se je končal uspešno, so povzeli.

