Občini Koper in Ankaran spet v boj za luški denar

Boris Popovič s predlogom ministrstva zadovoljen

10. januar 2018 ob 15:56

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Ministrstvo za infrastrukturo je občinama Koper in Ankaran predstavilo nov ključ, po katerem Luka Koper občinama Ankaran in Koper plačuje koncesnino.

Po besedah ministra Petra Gašperšiča bi po novem 18 odstotkov te dajatve prejela občina Ankaran, 82 odstotkov pa občina Koper. Za Koper je predlog spremenljiv, v Ankaranu pa niso zadovoljni. Uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča zdaj predvideva, da se koncesija, ki pripada lokalnima skupnostma, razdeli tako, da dobi 55 odstotkov sredstev občina Koper, 45 odstotkov pa ankaranska občina. Minister Peter Gašperšič: "Ko preračunaš to na občana, seveda pomeni, da je občan v Ankaranu dobil bistveno večji delež kot občan v Kopru. Zato smo želeli to uravnotežiti in urediti pravičneje."

V lani popravljenem pomorskem zakoniku je ministrstvo ustvarilo zakonske podlage za nov način delitve. Opredelili so tri merila, in sicer površino kopenskega dela pristanišča, po novem pa še površino oz. velikost občine ter število njenih prebivalcev. "Na podlagi tega bi bila delitev v takem razmerju: 18 odstotkov koncesijske dajatve na območje Občine Ankaran in 82 odstotkov v mestno občino Koper," je pojasnil minister.

Koprski župan zadovoljen, ankaranski ne

Koprski župan Boris Popovič je s predlogom ministrstva zadovoljen. "Ta varianta je absolutno bolj poštena, ni idealna za nas, ampak je bolj poštena. Kar se nas tiče, je sprejemljiva."

Ankaranski župan Gregor Strmčnik pa ni zadovoljen. Pogreša še četrti - osnovni kriterij. Upoštevati bi bilo treba, kolikšno površino občina namenja za opravljanje pristaniške dejavnosti. "In občina Ankaran kar eno tretjino svoje površine namenja za območje državnega prostorskega načrta za pristanišče. In kriterij lahko ta odstotek, kot ga je zdaj predstavila država, bistveno spremeni."

Zdaj se bosta morali dogovoriti občini, a Strmčnik meni, da bi lahko kaj manj dobila tudi država. "Ankaranski predlog je, da se dogovorimo vsi trije in da se tisto zagotovo potrebno povišanje koncesije na strani Kopra najde tudi z morebiti nekoliko zmanjšanim prihodkom Republike Slovenije. Torej da se izboljša položaj Kopra, vendar ne v škodo Ankarana."

Želja ministrstva je, da občini dosežeta soglasje. Če bosta občini predlagali drugačen ključ in bo sprejemljiv za obe strani, ga bo ministrstvo v uredbi upoštevalo, če pa soglasja ne bo, bo ministrstvo predlagalo danes predstavljen predlog.

Tjaša Škamperle, Radio Koper