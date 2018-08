Obsežna vzdrževalna dela, a brez energetske sanacije šole na Škofijah

Dodatna dela je Mestna občina Koper začasno opustila po zapletih s krajevno skupnostjo in civilno pobudo, ki sta se zavzemali za gradnjo nove šole

23. avgust 2018 ob 13:13

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

V osnovni šoli na Škofijah so med poletnimi počitnicami potekala zgolj vzdrževalna dela. Energetsko sanacijo, ki je bila predvidena junija, je koprska občina namreč začasno opustila po zapletih s krajevno skupnostjo in civilno iniciativo, ki sta se zavzemali za gradnjo nove šole.

Na začetku novega šolskega leta bodo na šoli skupaj s starši, lokalno skupnostjo in društvom Pina snovali varne pešpoti do šole v sklopu čezmejnega projekta Pešbus.

Vzdrževalna dela v šolski zgradbi in telovadnici na Škofijah so bila med poletjem nekoliko obsežnejša, je povedala ravnateljica Vlasta Urška Baraga. V teh dneh jih končujejo: "Obnovili smo tlake, zbrusili in lakirali parket, prebarvali celotno šolo, popolnoma obnovili sanitarije na predmetni stopnji, tla v telovadnici, zamenjali vsa notranja vrata, nabavili nove klime, veliko računalniške opreme in opreme za učilnice, predvsem omare, ker so bile že dotrajane."

V novem šolskem letu bo v klopi sedlo približno 40 prvošolcev, ki bodo razporejeni v dveh razredih. Vsako leto je več otrok, letos bo skupno 290 učencev. Da bo njihova pot v šolo varnejša, bodo na šoli skupaj s starši, lokalno skupnostjo in društvom Pina vzpostavili organizirano spremljanje poti v obliki pešbusa. Mario Benkoč iz društva Pina: "V bistvu je to tako, da starši prevzamejo vlogo avtobusa in spremljajo otroke peš po začrtani poti v šolo."

Vzpostavili bodo morda tudi kakšno staro pešpot, je povedala ravnateljica: "Pogovarjali smo se o dveh poteh, mislim, da proti Čuku in na Zgornje Škofije." O tem se bodo z ambasadorji projekta, starši in lokalno skupnostjo pogovarjali v septembru, ko bodo izvedli participativna srečanja za ureditev poti.

Tjaša Lotrič, Radio Koper