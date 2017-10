Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Cristiana Grigore se je iz Romunije preselila v ZDA leta 2006, trenutno pa je na omenjeni univerzi zaposlena kot mlada raziskovalka. Foto: Sandi Horvat Sandi Baranja je v New Jerseyju odprl šolo nogometa. Foto: Sandi Horvat George Eli je filmski ustvarjalec, režiser in pisatelj iz Westporta, ki pripada že tretji generaciji Romov, rojenih v ZDA. Foto: Sandi Horvat Pascuala Ilabaca se je o romski kulturi in glasbi največ naučila v romskem cirkusu. Foto: Sandi Horvat Dodaj v

Romi, »skriti« v New Yorku

Reportaža na 1. programu TV Slovenija

13. oktober 2017 ob 11:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tako kot so v času množičnih migracij in preseljevanja novi dom v Združenih državah Amerike našli številni priseljenci, so dom čez lužo našli tudi številni Romi.

Po besedah strokovnjakov naj bi samo v zvezni državi New York živelo nekaj tisoč Romov, čeprav se jih je za pripadnike romske skupnosti v popisu prebivalstva iz leta 2000 v Združenih državah opredelilo le nekaj več kot deset tisoč državljanov. V New Yorku jih največ živi v okrožju Bronx, kjer dopolnjujejo že tako bogato kulturno različnost tega predela mesta.

Na newyorški univerzi Columbia že dobro desetletje dela in predava Cristiana Grigore. Iz Romunije se je v Združene države preselila leta 2006, trenutno pa je na omenjeni univerzi zaposlena kot mlada raziskovalka. Univerza ji je letos zaupala vodenje večjega projekta, ki se osredotoča na Rome v ZDA. Sicer pa se je sama, dokler se ni preselila, odmikala od vsega kar je romskega.

»Res sem mislila, da romska kultura ne bo nikoli del mojega življenja. Vendar sem se zelo motila. Dohitela me je, ko so me okoliščine, predvsem študij in služba, prisilile v raziskovanje romske kulture in kaj pravzaprav pomeni biti Rom. Za to raziskovalno potovanje pa sem danes zelo vesela, da je do njega prišlo. Biti Rominja mi danes pomeni, da imam svojo identiteto in da sem del zgodovine, ki je zelo unikatna. Smo ljudje brez države, in smo ljudje, ki nimamo niti zgodbe o lastni državi,« je za Televizijo Slovenija povedala Cristiana.

Minili sta že dve desetletji odkar je tudi Slavko Baranja rodno Puščo v Prekmurju zamenjal za ameriško velemesto. Danes z družino živi v New Jerseyju, kjer si je ustvaril idilično ameriško življenje, kot je povedal sam, pa si zaenkrat ne predstavlja, da bi se še kdaj, razen na dopust, vrnil nazaj v Slovenijo. Tam si je uresničil svoje dolgoletne sanje, odprl je šolo nogometa, v katero je vsako leto vključenih vedno več otrok.

V zvezni državi Connecticut pa za razliko od Slavka živijo Romi, ki že kar nekaj generacij prebivajo na ameriških tleh. Eden takih je George Eli, filmski ustvarjalec, režiser in pisatelj iz Westporta, ki pripada že tretji generaciji Romov, rojenih v ZDA. Tako kot njegovi starši in stari starši tudi sam ohranja še številne romske tradicije. Ena pomembnejših zanj so še vedno dogovorjene poroke znotraj skupnosti, tudi njega so pri rosnih osemnajstih letih poročili. Trenutno se pripravlja na izid prve knjige, ki bo izšla v treh delih. Zgodba bo navdušila predvsem ljubitelje magije in starih kultur, čeprav je zgodba postavljena v sodobni čas, spremljamo življenje fanta, ki je bil celo življenje postavljen na rob družbe, kot izobčenec, za katerega se ob koncu izkaže, da je zadnji pravi potomec Romov iz Indije in ima čarobno moč s katero se bori proti zlem silam v enem od nemških mest.

»Če pogledamo druge kulture, ima vsaka kultura znotraj skupnosti v zabavni industriji svojega vzornika, po katerem se otroci zgledujejo. Romi ga nimamo. Zato sem tudi napisal knjigo, ki temelji na pravih Romih, tudi zgodba je postavljena v realni čas. Tako tudi z zgodbami lahko spremenimo način razmišljanja, ne samo neromov, ampak tudi Romov ter damo upanje in zgled mladim romskim otrokom, ki želijo doseči nekaj več,« je prepričan George.

V mestu, ki nikoli ne spi, klub Drom (po romsko: pot) pa vsako leto prireja tudi festival romske glasbe. Letošnji, že trinajsti po vrsti, je bil precej okrnjen od minulih festivalov. Festival je odprla čilenska kantavtorica, pevka in harmonikarica, Pascuala Ilabaca, ki je za Radio Slovenija povedala, da se je o romski kulturi in glasbi največ naučila v romskem cirkusu, ki je potoval predvsem po severnem delu Čila. »Najprej naj bi v cirkusu ostali samo mesec dni, vendar smo ostali precej dlje. Zame, kot majhno deklico, je bilo takrat nekaj najlepšega biti v romskem cirkusu. Res, da smo v cirkusu živeli vsi zelo skromno, vendar je šlo za res veliko izkušnjo, ki je bila tudi zelo lepa. Mogoče ravno zato še danes živim precej nomadsko življenje in z glasbo potujem po svetu,« je med drugim povedala Pascuala.

Reportažo o Romih v New Yorku si boste lahko v soboto, 28. oktobra ogledali tudi v oddaji So vakeres (Kaj govoriš) na 1. programu Televizije Slovenija, zgodbam Romom pa lahko prisluhnete tudi v oddaji Amare Droma (Naše poti) vsak ponedeljek zvečer na 1. programu Radia Slovenija.

Sandi Horvat, Radio Slovenija