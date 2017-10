Sklicana nova seja, da bi vendarle razpravljali o proračunu

Opozicija svrai, da se z obnovo stadiona zamegljuje ostale proračunske postavke

13. oktober 2017 ob 15:31

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski župan je za ponedeljek sklical sejo mestnega sveta, da bi začeli razpravo o proračunu za prihodnje leto. Pojavljajo se obtožbe, kdo je kriv, da do sprememb proračuna, ki predvidevajo obnovo Ljudskega vrta, ni prišlo.

V četrtek so namreč mariborski svetniki na izredni seji glasovali proti krajšemu postopku sprejemanja proračuna za leto 2018. Zaradi redne dvostopenjske obravnave se za nekaj časa zamika začetek nujne obnove stadiona Ljudski vrt. Ker so sledila obtoževanja, kdo je za in kdo proti obnovi, je sejo zapustilo nekaj svetnikov, razprava o proračunu pa se sploh ni mogla začeti, saj so bili nesklepčni.

"Včeraj si je mestni svet dal nepotreben avtogol. Ker ne želim dodatno izgubljati časa, sklicujem za ponedeljek, 16. oktobra, ob 16. uri nadaljevanje seje mestnega sveta," je napovedal župan Andrej Fištravec. "Sprememba proračuna za 2018 ne pomeni samo dokončanje stadiona Ljudski vrt, ampak tudi številne druge investicije, kot so rešitev prostorske stiske Mariborske knjižnice, novi kilometri kanalizacije, vodovoda in cest ter razvoj industrijske cone Tezno," je dodal. Prejšnja leta ti projekti niso bili mogoči, saj je bilo po njegovih besedah treba poravnati stare dolgove.

Vprašanje, od kod bo občina zdaj dobila potrebne štiri milijone evrov za obnovo zahodne tribune stadiona Ljudski vrt, pa še vedno ostaja nepojasnjeno, saj Fištravec in tiskovni konferenci, ki jo je sklical za isto uro kot njegova opozicija, ni odgovarjal na vprašanja novinarjev.

Svarila, da se z Ljudskim vrtom zamegljuje

Opozicijski mestni svetniki pa so znova ponovili, da nikakor ne nasprotujejo obnovi Ljudskega vrta. Prepričani so, da želi župan z izpostavljanjem projekta Ljudskega vrta zakriti preostale spremembe proračuna in tako manipulirati z javnostjo.

To naj bi med drugim pokazalo tudi ravnanje podžupana in vodje županove svetniške skupine Saše Pelka, ki je med četrtkovo sejo na Facebooku objavil imena mestnih svetnikov, ki so glasovali proti skrajšanem postopku sprejemanja sprememb proračuna za 2018, s pripisom, da je tem "vseeno za Ljudski vrt". Zaradi tega naj bi bili nekateri svetniki deležni groženj.

"Pod pretvezo za ali proti Ljudskemu vrtu je dal v proračun vrsto drugih stvari, s katerimi mu bomo plačali volilno kampanjo," je izpostavila predstavnica Liste za pravičnost in razvoj (LPR) Lidija Divjak Mirnik, ki je med drugim opozorila, da za stadion ni pripravljene potrebne dokumentacije.

Predstavnik svetniškega kluba Aktivni Miloš Stevanović pa je ponovil, da so bili v četrtek samo proti skrajšanemu postopku, saj si želijo vsebinske in kakovostne razprave o načrtovanih spremembah proračuna. "Da nas ne peljejo spet žejne čez vodo," je dodal.

A. S.