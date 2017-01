Škofjo Loko razburja spominski dan, povezan z 2. svetovno vojno

9. februar, 10. december, prvi ponedeljek v juniju ...?

9. januar 2017 ob 19:34

Škofja Loka - MMC RTV SLO/STA

Škofjo Loko in njen občinski svet čaka burna razprava o novem občinskem prazniku, povezanem s spominom na vojne grozote.

Iniciativa za demokratični socializem je predlagala, da se 9. februar razglasi za spominski dan občine, z nasprotnimi predlogi pa so se odzvali Nova slovenska zaveza in Muzejsko društvo Škofja Loka.

Iniciativa za demokratični socializem (IDS) Škofja Loka je pred enim letom dala pobudo, da se 9. februar, ko je nemški okupator leta 1944 za Kamnitnikom ubil 50 talcev, razglasi za spominski dan Občine Škofja Loka.

Občina je nato marca sporočila, da bo pobudo proučila statutarno-pravna komisija. Ker do decembra ni bilo odgovorov, je občinski svet konec lanskega leta sklenil, da se pobuda uvrsti na dnevni red januarske seje.

Dva nova predlagana datuma

Ob napovedani razpravi pa je škofjeloški območni odbor Nove slovenske zaveze prejšnji teden podal drugačen predlog. Kot so poudarili, bo izbira dneva praznika imela veliko težo za medsebojne odnose med občani "v razmerju do polpretekle zgodovine in nadaljnjih prizadevanj za dosego sprave".

Dodali so, da pri spominskem dnevu želijo izhajati iz celovitosti dogajanja med in po vojni ter storiti vse za odpravo posledic razdeljenega naroda. Ker menijo, da so množični povojni poboji, ki so se zgodili konec maja in začetek junija 1945, bistveno zaznamovali kolektivno zavest, za občinski praznik predlagajo prvi ponedeljek v juniju, poimenovali pa bi ga dan spomina na žrtve vojne in revolucije.

Danes je svojo pobudo glede praznika podalo še Muzejsko društvo Škofja Loka, kjer predlagajo, naj Občina Škofja Loka razglasi 10. december, ki je svetovni dan človekovih pravic, za spominski dan na žrtve vseh vojn. V društvu namreč menijo, "da bi se morali v civilni družbi 21. stoletja s spominskim dnevom spominjati žrtev vseh vojn in s tem preseči ozke politične poglede na drugo svetovno vojno".

Takšen spominski dan naj bi povezal ljudi vseh generacij in političnih prepričanj. V društvu so prepričani, da bi na ta način škofjeloška občina lahko orala ledino v Sloveniji in "presegla različne poglede na drugo svetovno vojno, ki nas še vedno preveč delijo in s tem močno hromijo naša prizadevanja za boljšo prihodnost vseh nas".

Odločili bodo občinski svetniki

Škofjeloški župan Miha Ješe se do različnih predlogov praznika ni opredelil, je pa uvrstil prvotni predlog IDS-a o spremembi odloka o grbu, zastavi, prazniku in pečatu Občine Škofja Loka na dnevni red naslednje seje, ki bo 19. januarja.

"Skladno s poslovnikom smo točko s priloženim gradivom uvrstili na januarsko sejo," je pojasnil Ješe in dodal, da bodo o vsebini predloga odločali občinski svetniki.

