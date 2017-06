Socialni trgovini Sotra ne bo več treba plačevati najemnine

Trgovina bo zdaj lahko poslovanje zastavila bolj profesionalno

17. junij 2017 ob 10:41

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Sotra, ki ponuja cenejše osnovne izdelke za socialno ogrožene, se v zadnjem času bori za preživetje. Mariborska občina pa ji je zdaj v brezplačno uporabo odstopila občinski prostor.

Pred kratkim se je namreč izpraznila nepremičnina v občinski lasti, ki ni bila prodana na nedavni javni dražbi za prodajo občinskih nepremičnin. "Nepremičnina je bila predvidena za naslednji krog dražbe, a jo je župan Andrej Fištravec izvzel z namenom, da jo ponudi v brezplačni najem trgovini Sotra pod pogoji, ki to dovoljujejo. Gre za pritlični objekt za izvajanje trgovinske dejavnosti z možnostjo za parkiranje za nekaj avtomobilov," so pojasnili na občini.

Nova lokacija trgovine ostaja v mestni četrti Pobrežje, in sicer na Cesti XIV. divizije. "Vsekakor je želja Mestne občine Maribor, da bi jo skupnost, v katero se predvideva preselitev prodajalne, sprejela pozitivno in tako omogočila čimprejšnjo nemoteno poslovanje socialnega podjetja," so povedali na občini.



V trgovini zadovoljni, zdaj lahko začnejo s sanacijo

Dosedanja direktorica Sotre Iva Poropat je s ponujeno rešitvijo zelo zadovoljna, saj si je že dlje časa prizadevala za večjo podporo občine temu projektu. "Našli smo tudi novega direktorja in tako bomo lahko začeli z nujno sanacijo, da bi obdržali glavo nad vodo," je povedala. "Na sedanji lokaciji smo plačevali profitno najemnino, ta del pa bo zdaj odpadel, zato bomo lažje zadihali," je pojasnila.

Selitev načrtujejo julija ali najkasneje avgusta. "Mislim, da bomo zdaj lahko zagnali tudi projekt mobilne prodajalne, na katerega smo se lani prijavili, saj bomo zadevo lahko zdaj, ko se bomo kadrovsko okrepili in ne bo vse temeljilo le na prostovoljnem delu, tudi bolj profesionalno zastavili," je še povedala direktorica.

Trgovino, ki socialno ogroženim nudi osnovne prehrambene, gospodinjske in higienske izdelke po nižjih cenah, ranljivim skupinam pa zaposlitev, je vzpostavilo Slovensko združenje za duševno zdravje Šent konec leta 2013. Za postavitev trgovine so pridobili evropski denar, ki so ga lahko koristili do avgusta 2015, zdaj pa morajo preživeti na trgu.

Povpraševanje po izdelkih po nižji ceni je sicer v mestu z visoko brezposelnostjo veliko, a ker trgovina ne ustvarja dobičkov, neke sistemske in dolgoročne finančne podpore pa ni, težko shaja.

A. Č.