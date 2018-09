V Lenartu sprostili promet po prenovljeni glavni cesti

Investicija, v okviru katere so v Lenartu uredili tudi tri krožišča, je vredna nekaj več kot 2,8 milijona evrov.

1. september 2018 ob 18:34

Lenart - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

V Lenartu so po več mesecih del skozi mesto znova sprostili promet. Župan Lenarta Janez Kramberger je pojasnil, da so se za sprostitev prometa odločili, saj se bližata novo šolsko leto in trgatev, nekaj dela pa še ostaja. To naj bi bilo končano v dveh tednih. Okoli 2,8 milijona evrov vredno investicijo je sofinancirala Direkcija RS za infrastrukturo.

Da bodo promet skozi mesto sprostili 1. septembra, so po Krambergerjevih besedah sklenili že ob samem podpisu pogodbe z izvajalcem del. Večina dela je opravljena, manjka pa še nekaj kamna na pločnikih ter na dveh odsekih preplastitev asfalta, za kar bo po županovi oceni potrebnih še okoli 14 dni. Prav tako je treba dokončati kolesarske steze. Investicija, v okviru katere so v Lenartu uredili tudi tri krožišča, je vredna nekaj več kot 2,8 milijona evrov. Kramberger je pojasnil, da so si financiranje z direkcijo razdelili v razmerju 60 proti 40. Občina je tako prispevala okoli 1,3 milijona evrov, ostalo pa država.

"Gre za celotno obnovo državnih cest iz Maribora proti Radgoni skozi Lenart, skupaj z odcepi iz centra proti Zgornji Ščavnici oz. mejnemu prehodu z Avstrijo ter proti Ptuju," je opisal več milijonov evrov vreden projekt. V spomeniško zaščitenem delu Lenarta so po županovih besedah k obnovi pristopili nekoliko drugače, "tako so tlakovci na pločnikih, kolesarske poti in javna razsvetljava bolj rustikalni, ostali del pa v asfaltu".

Župan je ob tem dejal, da so prometno ureditev vzpostavili na način, kot je opredeljen v prometni strategiji. Z njo namreč namenjajo več prostora pešcem in kolesarjem, medtem ko si tovornega prometa "skozi Lenart ne želimo več", je zaključil.

L. L.