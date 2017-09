Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Prek Soče se bo prihodnje leto raztezal nov most. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Stari most v Mostu na Soči bodo porušili in zgradili novega

Obvoz bo urejen po državni cesti skozi Tolmin

13. september 2017 ob 09:56

Most na Soči - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Več kot 200 let star dotrajan most, po katerem nosi ime Most na Soči, bodo predvidoma oktobra porušili in nato na istem mestu zgradili novega, širšega.

Direkcija za infrastrukturo bo do junija prihodnje leto na istem mestu, kot stoji stari most, zgradila novega, ki bo skupaj s pločnikom razširjen na skoraj devet metrov. Izboljšal bo tudi poplavno varnost, a bo zaradi boljše pretočnosti ohranil le delni lok. Značilnega videza mostu tako ne bo več.

Župan Občine Tolmin Uroš Brežan pojasnuje: "Na podlagi nekaterih pripomb nekaterih krajanov smo sklicali tudi sestanek z Direkcijo RS za infrastrukturo in smo se dogovorili, da poskušamo čim bolj ohraniti lok, ki je na neki način simbol Mosta na Soči. Mislim, da smo prišli do rešitev, ki so nekoliko boljše kot tiste prve v samem projektu."

Prispele ponudbe za gradnjo mostu so znašale od 600 do 740 tisoč evrov. Obvoz bo urejen po državni cesti skozi Tolmin, za pešce in kolesarje pa bodo postavili začasen plavajoči most.

Mariša Bizjak, Radio Slovenija