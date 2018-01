Stavkajoči v novomeškem domu bodo dobili plačane praznike, hočejo še odstop direktorice

Upoštevala bi se 12. točka socialnega dogovora iz leta 2009

10. januar 2018 ob 21:27

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo novomeškega doma starejših bi stavkajočim ugodilo pri plačilu za praznično delo, a ti zdaj poleg drugih zahtev želijo tudi, da odide direktorica Milena Dular.

Svet zavoda Doma starejših občanov Novo mesto (DOS), ki se je po današnji stavki zaposlenih sešel na popoldanski seji, je direktorici Dularjevi predlagal, naj stavkajočim ugodi pri zahtevi glede plačila dela za praznične dni.

Ta je po seji povedala, da bo predlog upoštevala, glede preostalih zahtev pa je napovedala nadaljnja pogajanja.

Če bo treba, bodo vztrajali

Stavkajoči so sicer po uro in pol trajajoči stavki napovedali nadaljevanje v milejši obliki do izpolnitve zahtev, ki pa so jih hkrati zaostrili z zahtevo po odstopu Dularjeve, ki se poteguje za tretji direktorski mandat, za katerega potrebuje še potrditev ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Če bo treba, bodo t. i. belo stavko in delo skladno s predpisi ter s stalnim opozarjanjem na nepravilnosti in pomanjkanje kadra nadaljevali tudi več mesecev, svoje pa dosegli pri pogajanjih z novim vodstvom novomeškega DSO-ja, je napovedal predsednik stavkovnega odbora Zvonko Vukadinovič.

Dularjeva je po stavki novinarjem povedala, da je njena naloga skrb za zakonitost in poslovanje DSO-ja v skladu s kolektivno pogodbo. Če so to razlogi za njen odpoklic, pa naj odločijo drugi, je menila.

Delajo 11 dni več od kolegov

Po Vukadinovičevih besedah sicer vodstvo novomeškega doma zaposlenim med prazniki, namesto da bi jim to delo plačali, kot določa kolektivna pogodba, zadnji dve leti podeljuje neplačane proste dneve, ki jih morajo ti potem še nadoknaditi.

Zaposleni morajo tako po njegovih besedah na leto ob enaki plači delati vsaj 11 dni več od svojih kolegov drugje po državi in so zato v neenakopravnem položaju. Glede svojih zahtev so se z vodstvom doma pred stavko večkrat neuspešno pogajali. V DSO-ju Novo mesto, ki zaposluje 230 ljudi, sicer skrbijo za 355 varovancev.

T. H.