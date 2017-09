Strasbourg graja Slovenijo zaradi vode za Rome, občina Škocjan ogorčena

Nekatere romske družine so priklop na omrežje zavrnile

19. september 2017 ob 19:23

Bruselj/Dobruška vas - MMC RTV SLO, STA

Komisija Sveta Evrope za boj proti rasizmu in nestrpnosti je Sloveniji vnovič izrekla grajo, ker veliko Romov še nima dostopa do pitne vode.

Komisija je objavila novo poročilo o Sloveniji in ji pripisala mešano oceno. Država ustrezno izvaja priporočili v zvezi z izbrisanimi in vzpostavitvijo nacionalnega organa za boj proti diskriminaciji, ne izvaja pa priporočil glede Romov. Ti kljub zahtevi Sveta Evrope po prednostnem urejanju problema v roku dveh let še nimajo ustreznega dostopa do pitne vode.

Komisija Sveta Evrope ECRI je leta 2014 naložila Sloveniji, naj nemudoma zagotovi, da bodo imeli vsi Romi dostop do pitne vode v svojih naseljih ali njihovi neposredni bližini. Spomladi si je razmere v Dobruški vasi ogledal tudi komisar za človekove pravice Niels Muižnieks. V novem poročilu ugotavljajo, da se priporočilo ne izvaja, čeprav so oblasti naredile nekaj korakov in v dveh letih zagotovile dva milijona evrov za komunalne projekte.

Izpostavljajo primer naselja, kjer so namestili neizolirane vodne cisterne, v katerih je voda pozimi zamrznila. Prebivalci drugih neuradnih naselij še nimajo dostopa do pitne vode, ugotavljajo. Zaradi težav Romov z dostopom do osnovne infrastrukture, vključno z vodo, sta sodeč po poročilu na Evropskem sodišču za človekove pravice vloženi dve tožbi.

Občina očitke zavrača

V občini Škocjan so v odzivu na poročilo zatrdili, da so v Dobruško vas vodo napeljali že pred šestimi leti, a so nekatere romske družine zavrnile priklop na vodovodno omrežje.

Iz občine Škocjan so sporočili, da so leta 2011 v romsko naselje Dobruška vas napeljali vodovodno omrežje. Od 19 družin se jih je na javno omrežje priklopilo devet, je že pred meseci povedal župan Jože Kapler: "Ti, ki so se priklopili, danes imajo pitno vodo, ostali pa je uporabljajo zagotovo od sosedov."

Pitno vodo je takrat zavrnila tudi romska družina, ki je nato slovensko državo pri Evropskem sodišču za človekove pravice tožila, ker da nima dostopa do pitne vode, dodaja župan. "To se mi zdi zelo absurdno dejanje, na nek način tudi tistih, ki pri tem pomagajo," je oponesel.

Na pobudo vlade je romska skupnost lani v naselje v Dobruški vasi namestila plastične cisterne, ki pa se niso obnesle, saj je voda pozimi zmrzovala. V severnem delu romskega naselja je občina ob vrtcu namestila vodovodni priključek. Letos poleti so ga zablokirali, saj so v mesecu dni iz pipe iztočili za skoraj 700.000 litrov vode, ki so jo porabili tudi za polnjenje plastičnih bazenov, račun v znesku tisoč evrov pa je bremenil občino Škocjan.

, Erika Štular in Jože Žura/Radio Slovenija