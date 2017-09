Začenja se šesti festival dokumentarnega filma DOKUDOC

Festival v Mariboru

5. september 2017 ob 11:54

Maribor - Radio Maribor, MMC RTV SLO

Začenja se 6. Mednarodni festival dokumentarnega filma DOKUDOC. Do nedelje bo v Sodnem stolpu na ogled 33 slovenskih in 5 tujih dokumentarnih filmov, plaketo Dokumentarno ime pa bodo letos izročili vsestranskemu filmskemu ustvarjalcu Karpu Godini.



Selektorica Maja Malus Aždari je za festival izbrala kreativne formate dokumentarnega žanra – tudi za spodbudo slovenskim avtorjem k ustvarjalnejšim zapisom. "Med 57. slovenskimi dokumentarnimi filmi smo na platna povabili zgodbe, ki predstavljajo življenje in nas povabijo nedrje realnosti, tja, kjer se zazna sama izkušnja teme in beži stran od dolgočasja," pojasnjuje izbor letos prikazanih dokumentarnih filmov in dodaja, da se je poskušala "izogniti standardnemu slovenskemu dolgočasnemu formatu, ki zgodbo pripoveduje naratorsko. S tem pa želim spodbujati avtorje k bolj organskemu formatu, bolj poetičnemu dokumentarnemu filmi, kjer te povabijo kot gledalca k sami izkušnji, da začutiš tematiko, in ko se film konča izkušnja stopi s tabo v življenje. S takim izborom želimo spodbujati avtorje h kreativnejši formi".

Med bero 33 domačih in 5 tujih filmov jih bo 10 predstavljenih prvič oziroma predpremierno, saj bo njihova premiera na Festivalu slovenske filma. Aždarijeva še poudarja, da "ob koncu festivala nagrad ne podeljujemo, ker je težko oceniti kateri film je boljši od drugega, a vseeno vsako leto izberemo film DOKUDOC IZBRANI, ki je na svoj način zaznamoval leto".

Sobotni DOKU pogovori ob 15. uri bodo osvetlili pomembne točke slovenskega dokumentarizma in govorili o pomenu dokumentiranja na vojnih kriznih žariščih. O svojih izkušnjah bosta govorila gosta Erik Valenčič in Miha Mohorič, pogovor pa bo usmerjal Aljoša Dujmić.

V sekciji DOKU retro se letos poklanjajo filmskemu režiserju in vsestranskemu filmskemu ustvarjalcu Karpu Godini, ki mu bodo v nedeljo ob 18.oo v Sodnem stolpu na Lentu podelili plaketo DOKUMENTARNO IME 2017. Ob tem bodo predstavili avtorjev izbor kratkih dokumentarnih filmov in se pogovarjali o njegovem filmskem ustvarjanju in o moči dokumentarnega jezika. Karpo Godina se bo tako pridružil Jožetu Pogačniku, Maku Sajku, Heleni Koder, Ivanu Belcu in Filipu Robarju Dorinu, ki so ta naziv prejeli na prejšnjih petih festivalih.

Natalija Sinkovič, Radio Maribor