#MMCdebata: "A vam je res tako težko brez trgovin v nedeljo?"

76. MMC-debata o odprtju trgovin ob nedeljah

21. oktober 2017 ob 06:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Ni panike. Bom kupoval čez mejo," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na pobudo, da bi ob nedeljah zaprli trgovine.

Pobuda nepovezanega poslanca Andreja Čuša, da se z zakonom prepove obratovanje trgovin ob nedeljah, je naletela tudi na podporo SMC-ja.

Čuš je ta teden na novinarski konferenci v Ljubljani povedal, da so podpise pod predlog za splošno razpravo o predlogu, ki je bil v DZ vložen 4. oktobra, prispevali poslanci SMC-ja, DeSUS-a, SD-ja in NSi-ja, tako da bo šel predlog v splošno razpravo na plenarno sejo DZ-ja.

Minimalno plačo dosežejo šele z dodatki

Okoli 5.000 podpisov, ki jih je doslej zbral s spletno peticijo, po njegovih besedah kaže na dobro podporo med ljudmi. V koaliciji Liste Andreja Čuša in Zelenih Slovenije bodo naredili vse, da "delavkam in delavcem omogočimo vsaj en prost dan v tednu", predlog pa so pripravili tudi zato, ker so večkrat videli "zgarane, tudi 'skurjene', preobremenjene obraze v trgovinah", je dejal Čuš. Problematično je tudi to, da osnovna plača trgovcev ne dosega niti minimalne plače; to dosežejo šele z dodatki. Prizadevali si bodo, da v zakonodajnem postopku zakon ustrezno amandmirajo in sprejmejo ter po 14 letih uveljavijo referendumsko voljo ljudi, je povedal poslanec. Pričakuje, da bi lahko bila prva obravnava na plenarni seji DZ-ju v novembru, nato pa v decembru obravnava na matičnem odboru in sprejem v DZ-ju.

Damijan: Kam gre ta svet?

Podporo predlogu je na novinarski konferenci ob Čušu izrazil tudi ekonomist Jože P. Damijan, "ker ljudem, ki delajo v dejavnosti, ki ni življenjsko nujno potrebna, omogoča, da vsaj nedeljo preživijo z družino". "Kam gre ta svet, ta povečan konzumerizem ... Da niti ob nedeljah ne moremo najti časa za svoje aktivnosti in svojo družino, vodi v povsem napačno smer," je dejal Damijan in dodal, da tudi najbolj razvite evropske države spodbujajo tradicionalne družinske vrednote in imajo trgovine ob nedeljah zaprte.

Mitja Lisjak