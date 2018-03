Moskva se bo odzvala na izgone ruskih diplomatov, a v pravem trenutku

28. marec 2018 ob 11:54

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Rusija se bo zagotovo odzvala na izgone ruskih diplomatov iz več zahodnih držav, vendar pa bo to storila ob pravem trenutku, so sporočili iz Kremlja.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov ni pojasnil podrobnosti predvidenih ukrepov, a je dejal, da bodo ustrezali ruskim nacionalnim interesom.

Peskov pričakuje, da bodo države, ki so se odločile za izgon ruskih diplomatov, temeljito preučile informacije, za katere London trdi, da so dokazi o vpletenosti Rusije v zastrupitev nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala in njegove hčerke 4. marca Salisburyju na jugu Velike Britanije.

Po mnenju Peskova odločitev nekaterih držav, da na svetovno prvenstvo v nogometu ne pošljejo svojih delegacij, ne bo vplivalo na tekmovanje.

ZDA in več članic Evropske unije je ta teden usklajeno napovedalo, da bodo izgnali številne ruske diplomate kot odgovor na zastrupitev z živčnim plinom.

Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je povedal, da bodo v Moskvi najprej preučili raven sovražnih ukrepov zahodnih držav in se nato odločili za morebitne povračilne ukrepe.

Rusija odločno zanika krivdo za zastrupitev in ukrepe zahodnih držav označuje za provokacijo, na katero bodo ustrezno odgovorili.

Rusko zunanje ministrstvo od Velike Britanije pričakuje, da bodo predstavili dokaze, ki bodo izključili odgovornost britanskih obveščevalnih služb za zastrupitev. Če tega London ne bo storil, bo Moskva menila, da je pri Skripalu šlo za poskus umora ruskega državljana kot del obsežne politične provokacije.

Luksemburg bo solidaren

Solidarnostno se je državam, ki so se odločile za izgon ruskih diplomatov, pridružil tudi Luksemburg, ki pa se ni odločil za tak ukrep. Kot je dejal luksemburški zunanji minister Jean Asselborn, so zaradi solidarnosti z Veliko Britanijo glede napada v Salisburyju poklicali luksemburškega veleposlanika v Moskvi na posvet, vendar pa ne bodo izgnali nobenega ruskega diplomata.

"Kar zadeva Luksemburg, imamo zelo omejeno število ruskih diplomatov tukaj in kljub vsem našim prizadevanjem nismo mogli dokazati, da bi kak vohun ali oseba delala proti interesom Luksemburga," je dejal zunanji minister.

Za podoben ukrep kot Luksemburg se je odločila tudi Bolgarija, ki trenutno predseduje EU-ju, in bo iz Rusije na posvet poklicala svojega veleposlanika, ne bo pa izgnala nobenega ruskega diplomata.

Dunaj želi biti most med Vzhodom in Zahodom

Skupina članic EU-ja, med katerimi so poleg Slovenije še Avstrija, Grčija, Ciper, Slovaška, Malta in Portugalska, se je po drugi strani odločila, da ne bo sprejela nobenih ukrepov proti Rusiji in ne bo izgnala ruskih diplomatov.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je skupaj z zunanjo ministrico Karin Kneissl pojasnil, da ne bodo sprejeli nobenih ukrepov na nacionalni ravni, ker želijo "ohraniti odprte komunikacijske kanale z Rusijo". "Avstrija je nevtralna država in se ima za graditeljico mostov med Vzhodom in Zahodom," sta sporočila.

Bruseljski spletni bilten EUobserver poudarja, da imajo avstrijski skrajno desni Svobodnjaki, ki sodelujejo v vladi, sklenjen sporazum o sodelovanju z rusko vladajočo stranko Enotna Rusija.

