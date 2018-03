Največjo koncentracijo živčnega strupa našli na kljuki vhodnih vrat

Forenzični strokovnjaki končujejo preiskavo v trgovinah in na pokopališču

29. marec 2018 ob 07:04

London - MMC RTV SLO

Nekdanji ruski vohun Sergej Skripalov in njegova hči Julija sta bila živčnemu strupu najprej izpostavljena v domači hiši, največjo koncentracijo strupa so našli na kljuki vhodnih vrat.

Par so potem obnemogel našli na klopi v Salisburyju, od koder so ju prepeljali v bolnišnici, kjer ostajata v kritičnem stanju. Kot poroča BBC, se policijska preiskava osredotoča na njun domač hišni naslov na Christie Miller Road, hkrati pa policija poudarja, da je tveganje za okoliške prebivalce nizko. Sledi živčnega strupa novičok so našli na več krajih, kjer sta se gibala oče in hči, a v nižjih koncentracijah.

Po poročanju BBC-ja je mogoče, da je bil strup skupaj z drugo snovjo nanesen na kljuko vrat, ki sta jo prijela oba. To bi pojasnilo tudi sledi živčnega strupa v avtomobilu, v katerem sta se napotila iz hiše, in potem v restavracije, kjer sta obedovala. Avto je policija zasegla, poziva pa vse očividce, ki so avto videli na dan napada, da pomagajo razjasniti potek dogodkov.

Približno 250 pripadnikov protiterorističnih enot nadaljuje preiskavo, med drugim morajo pregledati 5.000 ur posnetkov varnostnih kamer in 1.350 zaseženih predmetov. Forenzični strokovnjaki medtem končujejo preiskavo v trgovinah in na pokopališču v Salisburyju.

Mayeva in Trump o izgonu diplomatov

Britanska premierka Theresa May je v sredo glede izgona diplomatov govorila z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kot so sporočili iz Bele hiše, sta se voditelja strinjala, da je pomembno razbiti rusko vohunsko mrežo v Veliki Britaniji in ZDA in tako omejiti tovrstne ruske aktivnosti ter preprečiti napade s kemičnim orožjem.

Kot je znano, je več kot 25 držav, med njimi ZDA, več članic Evropske unije in Nata ta teden usklajeno napovedalo, da bodo izgnali številne ruske diplomate kot odgovor na zastrupitev z živčnim plinom. Skupina držav članic EU-ja, med katerimi so poleg Slovenije še Avstrija, Grčija, Ciper, Slovaška, Malta in Portugalska, se je po drugi strani odločila, da ne bo sprejela nobenih ukrepov proti Rusiji in ne bo izgnala ruskih diplomatov. Rusija je v odzivu na napoved izgona diplomatov sporočila, da se bo na to potezo zagotovo odzvala, a bo to storila ob pravem trenutku.

K. T.