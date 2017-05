#MMCdebata: "Kje je bila hrvaška diplomacija, ko so prepovedali Thompsonov koncert v Avstriji?"

59. MMC-jeva debata o prepovedi koncerta Thompsona v Mariboru

20. maj 2017 ob 06:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Če glasba povezuje ljudi, zakaj pa potem Thompson ne organizira koncerta v Beogradu?" je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na prepoved koncerta Thompsona v Mariboru.

Ta teden je v slovenski javnosti močno odmevala prepoved koncerta hrvaškega glasbenika Marka Perkovića - Thompsona, saj po predlogu policije na Upravno enoto Maribor predstavlja povečano varnostno tveganje. Koncert Thompsona v Mariboru je že ob napovedi dogodka sprožil številne pomisleke, med drugim pri županu Andreju Fištravcu in predsedniku DZ-ja Milanu Brglezu. Proti koncertu so se v torek oglasili tudi v SMC-ju.

"Podana je utemeljena verjetnost, da se bodo koncerta udeležili posamezniki iz okolij, kjer so bili koncerti glasbenika prepovedani oziroma se bodo koncerta z namenom vsiljevanja in izvrševanja kaznivih ravnanj udeležili njegovi radikalni privrženci iz Hrvaške, organizator pa nima nobenega vpogleda v kategorijo obiskovalcev, v smislu ogroženosti reda na prireditvi, tako doma kot v tujini. Prav tako razpolagamo z informacijo o shodu nasprotnikov tega koncerta, kar dodatno povečuje varnostno tveganje v povezavi s koncertom," so pojasnili na mariborski policijski upravi.

Hrvaška diplomacija v stiku s slovensko

Thompson naj bi bil zaradi prepovedi koncerta po poročanju spletnega Večera, ki je povzemal portal Vijesti.hr, jezen na slovensko policijo. "Če mi prepovejo koncert, se bom obrnil na predsednico," je naslov članka, ki so ga v torek objavili na portalu. Kot poročajo, Thompsona moti, da ga skušajo prikazati kot negativca. "Vsakdo, ki je poslušal moje skladbe, ne more najti v njih ničesar takega, za kar me obtožujejo," je povedal glasbenik in napovedal, da bo o prepovedi koncerta obvestil hrvaško diplomacijo. Ta je stopila v stik s slovensko stranjo "z namenom zagotavljanja enakopravne obravnave hrvaških državljanov pri njihovih poslovnih dejavnostih v Sloveniji, tako tudi v tem primeru".

Erjavec začuden nad odzivom

Zunanji minister Karl Erjavec je izrazil začudenje nad odzivom hrvaškega političnega vrha - začudenje nad prepovedjo koncerta so med drugim izrazili hrvaška ministrica za kulturo Nina Obuljen Koržinek, hrvaški premier Andrej Plenković in tudi urad hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović - in ob tem spomnil, da so bili Thompsonovi koncerti v preteklosti prepovedani tudi v Avstriji, Švici, na Nizozemskem, celo na Hrvaškem. Prvak Desusa odziv hrvaške strani zato povezuje z napetostmi zaradi pričakovane odločitve arbitražnega sodišča. "Mislim, da to ni nobena posebna zgodba in da je bila odločitev o prepovedi v skladu z našimi predpisi," je poudaril Erjavec.

Mitja Lisjak