#MMCdebata: "Lastniki bodo pobirali fin dobiček, delavci pa kot običajno na minimalcu."

89. MMC-debata o gospodarski rasti v Sloveniji

4. marec 2018 ob 06:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Leta 2008, ko sem kupoval delnice in kolegu razlagal kako sem navdušen o visoki rasti, mi je ta odvrnil: otrok, ki hitro raste ima pogosto potem slabe kosti," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na gospodarsko rast v Sloveniji.

Rast slovenskega gospodarstva je lani dobila precejšen pospešek. Bruto domači proizvod (BDP) se je tako po prvih ocenah statističnega urada realno okrepil za pet odstotkov, potem ko je bila rast v letu 2016 pri 3,1 odstotka.

V zadnjem lanskem četrtletju se je desezonirani BDP v primerjavi s tretjim četrtletjem zvišal za dva odstotka, v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2016 pa za 6,2 odstotka, kar je bila največja medletna rast lani. BDP v tekočih cenah je lani po prvi oceni dosegel 43,278 milijarde evrov, kar je nominalno za 7,1 odstotka več kot v 2016.

Lani presegli predkrizno raven BDP-ja

Podatki so presegli zadnje napovedi domačih in mednarodnih ustanov. Tako visoko rast kot ob koncu leta 2017 je Slovenija po besedah Romane Korenič s statističnega urada dosegla pred približno 10 leti, v drugem četrtletju 2008. Glede na to, da je gospodarstvo iz krize dokončno izšlo v zadnjem trimesečju 2013, Slovenija že štiri leta neprekinjeno dosega gospodarsko rast. Leto 2017 si bomo po besedah Koreničeve zapomnili tudi po tem, da smo sredi leta presegli predkrizno raven BDP-ja. S tem se je zaključilo dolgo obdobje okrevanja in začelo obdobje vnovičnega približevanja najuspešnejšim evropskim gospodarstvom. Glede na rast v zadnjem lanskem četrtletju je bila Slovenija po trenutno razpoložljivih podatkih čisto na vrhu med državami EU-ja, takoj za Romunijo.

Bruto investicije so šle navzgor

K lanski rasti sta prispevala tako domače kot zunanje povpraševanje, a je bilo slednje po navedbah statistikov tako kot v letu 2016 tudi lani glavni dejavnik gospodarske rasti. Izvoz se je povečal za 10,6 odstotka in k rasti prispeval nekaj več kot osem odstotnih točk. Uvoz je napredoval za 10,1 odstotka, skupno pa je menjava s tujino tako k rasti lani prispevala 1,3 odstotne točke. Do preobrata je lani prišlo pri investicijah. Bruto investicije so šle navzgor za 8,4 odstotka, potem ko so leto pred tem celo upadle za malenkostnih 0,1 odstotka. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 10,3 odstotka, medtem ko so predlani nazadovale za 3,6 odstotka.

Mitja Lisjak