#MMCdebata: "V ameriškem zaporu ga čakajo nebesa ... "

78. MMC-debata po terorističnem napadu v New York Cityju

4. november 2017 ob 06:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Brez ameriškega financiranja skrajnih skupin, danes nebi imeli takih napadov," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na torkov teroristični napad v New York Cityju.

New York je v torek zvečer pretresel prvi teroristični napad po 11. septembru 2001. Napadalec je s poltovornjakom na Manhattnu zapeljal v kolesarje in pešce, pri čemer jih je osem ubil, 11 pa ranil.

Policisti so ga ustrelili in aretirali. Po napadu so v mestu poostrili varnostne ukrepe, iz sveta pa so hitro začeli kapljati izrazi sožalja in obsodbe napada.

Za seboj v razdalji 14 ulic pustil trupla

29-letni priseljenec iz Uzbekistana Sayfullo Saipov je v torek popoldne po krajevnem času v sosednjem New Jerseyju najel poltovornjak pri trgovskem podjetju Home Depot in se odpeljal do Manhattna, kjer je okrog 21. ure po srednjeevropskem času z zahodne obvoznice zapeljal na kolesarsko stezo in pešpot pri reki Hudson blizu Svetovnega trgovinskega centra (WTC). Za seboj je v razdalji 14 ulic pustil trupla, ranjence in polomljena kolesa ter paniko, z divjanjem je nadaljeval po ulici Chambers, kjer je trčil v majhen šolski avtobus in ranil še dve odrasli osebi in dva otroka. Izstopil je iz razbitega vozila in tekal naokrog z zračno pištolo in pištolo za barvanje v rokah ter se v arabskem jeziku drl, da je Bog velik.

Preživel je strele policistov

Policisti so ga večkrat ustrelili, vendar so ga ob tem le ranili v predel trebuha. Storilec je preživel in se soočil s posledicami dejanja. Po podatkih New York Posta je napadalec v poltovornjaku pustil sporočilo, v katerem je prisegel zvestobo Islamski državi (IS), in fotografijo zastave te skrajne džihadistične skupine. Preiskovalci teh navedb sicer še niso potrdili, so pa že predtem sporočili, da so v vozilu našli papirje z napisi v arabščini. Med žrtvami napada je šest tujcev. Argentina je potrdila, da je umrlo pet njenih državljanov, smrt svoje državljanke pa je potrdila tudi Belgija.

