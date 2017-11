Tožilci Saipova obtožili terorizma; Trump zahteva smrtno kazen

V bolniški sobi je želel izobesiti zastavo IS-ja

2. november 2017 ob 08:48

New York/Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je za uzbekistanskega priseljenca Sayfulla Saipova, ki je v torek v New Yorku zapeljal med ljudi, prek Twitterja zahteval smrtno kazen. Zvezni tožilci pa so 29-letnika obtožili terorizma.

"Teroristi iz New Yorka je bil vesel, ko je osebje v bolnišnici vprašal, ali lahko v svoji sobi izobesi zastavo Islamske države. Ubil je 8 ljudi, jih hudo ranil 12. MORAL BI DOBITI SMRTNO KAZEN!" je Trump tvitnil v sredo. Pred tem je dejal, da bo upošteval predlog, da Saipova pošljejo v zloglasni ameriški zapor na Kubi, Guantanamo. Po mnenju pravnih strokovnjakov sicer za to ni nobene potrebe, saj ga lahko na smrt obsodijo tudi na civilnem sodišču.

Tožilci so dejali, da so Saipova obtožili tudi zaradi zagotavljanja materialne podpore Islamski državi. Ker je bila obtožnica proti njemu vložena na zvezni ravni, lahko Trumpova administracija spremeni odločitev newyorškega sodišča. V zvezni državi New York je namreč smrtna kazen prepovedana.

Pred napadom "vadil zavoje"

Saipov je 31. oktobra z izposojenim poltovornjakom zapeljal na kolesarsko stezo ob reki Hudson na jugu zahodnega Manhattna. Pri tem je umrlo osem ljudi - pet argentinskih državljanov, Belgijka in dva Američana, 12 ljudi je ranjenih, od katerih jih je devet v resnem ali kritičnem stanju. Policisti so ob tem streljali nanj in ga ranili, a ga je tožilstvo v sredo na invalidskem vozičku in z vklenjenimi rokami in nogami že spravilo pred sodnika, s katerim se je sporazumeval s pomočjo ruskega prevajalca, ne glede na to, da je v ZDA že od leta 2010.

Tožilci so poročali, da je Saipov v bolnišnici prosil, naj mu v sobi izobesijo zastavo skrajne skupine Islamska država. Priznal je napad in dejal, da se zaradi tega, kar je storil, zelo dobro počuti. Dodal je, da je navdih dobil preko spletne propagande IS-ja, pripravljal pa ga je dve leti. Pred tednom dni je poskusno najel avtomobil in vadil zavoje, da bi umoril čim več ljudi. Policija je zaslišala tudi njegovega 32-letnega prijatelja Muhamadzoirja Kadirova, prav tako Uzbekistanca, za katerega pa za zdaj ni znano, ali je sodeloval pri napadu.

Saipov je še dejal, da si je za napad izbral torek, ker je takrat v New Yorku potekala velika parada ob noči čarovnic, zato je upal, da bo na ulicah veliko ljudi. Do parade, ki se je sicer začela nekaj ur po napadu, ni mogel zaradi policijskega varovanja. Sprva je nameraval zapeljati po Manhattnu na vzhod do brooklynskega mostu, da bi umoril še več ljudi, vendar je trčil v šolski avtobus in potem tekal naokoli z zračnima pištolama, dokler ga niso ustrelil policisti.

Preiskovalci so na njegovem telefonu odkrili 90 videoposnetkov in 3.800 fotografij s tematiko IS-ja. Našli so tudi kup nožev in besedila v čast islamu in skrajnim teroristom. Namestnik newyorškega policijskega komisarja za obveščevalne zadeve John Miller je dejal, da je Saipov do črke sledil spletnim navodilom IS-ja, kako je treba izvesti tovrstni napad. Skrajneži IS-ja namreč priporočajo najem večjih vozil, s katerimi naj se napadalci zapeljejo na kraje z veliko ljudmi ter da naj napadalci uporabijo za napade na Zahodnjake v njihovih domovinah vse, kar je priročno. To je bil prvi tak teroristični napad z avtomobilom v ZDA.

Maratona niso odpovedali

V New Yorku po začetnem šoku življenje poteka po starih tirnicah, razen tega, da je videti več policistov in pripadnikov nacionalne garde. V nedeljo bo potekal veliki newyorški maraton s 50.000 udeleženci in dvema milijonoma gledalcev. Varnost bo okrepljena, meščani pa zagotavljajo, da bodo živeli naprej, kot so doslej.

To je bil sicer najbolj smrtnonosen napad v New Yorku po 11. septembru leta 2011, ko sta dve letali trčili v stolpnici Svetovnega trgovinskega centra (WTC). Takrat je umrlo več kot 2.600 ljudi.

