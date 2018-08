12. avgust: IBM predstavi prvi osebni računalnik PC

Na današnji dan

12. avgust 2018 ob 00:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1981 je IBM predstavil prvi model osebnega računalnika, IBM PC 5150. Čeprav se osebno računalništvo ni začelo s prvim PC-jem, pa je ta model pomenil prelomnico in začetek razcveta osebnih računalnikov.

Julija 1980 so se predstavniki podjetja IBM prvič srečali z Billom Gatesom in se dogovorili, da bo Microsoft napisal operacijski sistem za njihov novi računalnik.

Pred tem je IBM že poskušal vstopiti na trg osebnih računalnikov z modelom IBM 5100, vendar se je odločil, da bo oblikoval popolnoma novo družino z novim operacijskim sistemom.

Avgusta 1981 je dvanajst inženirjev IBM-a svetu predstavilo IBM PC (personal computer, osebni računalnik). S tem je na trg prinesel novo ime za računalnike, namenjene širokim ljudskim množicam, in zasenčil skoraj vse dosežke, ustvarjene na tem področju, večinoma pod imenom hišni računalniki.

IBM Model 5150 Osebni računalnik je dandanes zelo priljubljen med zbiratelji stare računalniške opreme, saj gre za prvi pravi PC, kot jih poznamo danes. Najbolje ohranjeni primerki dosegajo ceno tudi okoli 4000 evrov. Model IBM 5150 se je izkazal tudi za zelo zanesljivega, saj kljub svoji starosti številni primerki še vedno delujejo brezhibno.

Leta 30 pr. n. š. je umrla egipčanska vladarica Kleopatra.

Leta 1099 so križarji v bitki pri Ascalonu premagali Saracene in ustanovili Jeruzalemsko kraljestvo.

Leta 1323 sta Švedska in Novgorodska kneževina v Nöteborgu podpisali sporazum o razmejitvi.

Leta 1332 so uporniki v bitki v Dupplinškem močvirju potolkli vojsko škotskega kralja Brucea.

Leta 1676 je bilo konec vojne kralja Filipa med angleškimi kolonisti in Indijanci.

Leta 1813 Avstrija napove vojno Napoleonu.

Leta 1851 Isaac Singer prejme patent za šivalni stroj.

Leta 1865 je pri operaciji prvič uporabljeno razkužilo.

Leta 1877 je Asaph Hall odkril Marsovo luno Fobos.

Leta 1881 se je rodil ameriški filmski režiser Cecil Blount DeMille.

Leta 1883 je v amsterdamskem živalskem vrtu umrla zadnja južnoafriška kvaga, rumeno-rjava zebra, ki je imela črte le na sprednjem delu telesa.

Leta 1908 je bil izdelan prvi Fordov avtomobil model T.

Leta 1914 so zaradi ovadbe, da je v gostilni na Vrhniki izrekel Srbom prijazne besede, avstrijski orožniki aretirali pisatelja Ivana Cankarja in ga pozneje izpustili.

Leta 1919 je vojska Kraljevine SHS zasedla Prekmurje.

Leta 1938 Hitler ukaže splošno mobilizacijo.

Leta 1944 se v Neaplju srečata Tito in Winston Churchill in se dogovorita o jugoslovanski priključitvi Istre brez Trsta

Leta 1948 se je rodil eden najboljših igralcev v zgodovini slovenskega hokeja Gorazd Hiti. V paru z bratom Rudijem je bil v sedemdesetih letih sinomim za uspehe Jesenic in državne reprezentance. Navijači so radi vzklikali Rudi Hiti, Gorazd Hiti - gol, gol, gol.

Leta 1949 se je rodil škotski pevec in kitarist Mark Knopfler.

Leta 1954 se je rodil ameriški džezkitarist Patrick Bruce Metheny.

Leta 1955 je umrl nemški pisatelj Thomas Mann. Kot nasprotnik fašizma se je izselil iz Nemčije in se naselil v ZDA. Znani sta njegovi deli Smrt v Benetkah in Čarobna gora. Je eden najpomembnejših nemških pripovednikov 20. stoletja. V svojih delih je združeval racionalizem s senzibilnostjo.

Leta 1962 je v starosti 92 let umrl slovenski arhitekt Maks Fabiani. Njegovo najpomembnejše delo v Ljubljani je nekdanji Slovenski trg pred sodno palačo, ki je s stavbami v sosednjih ulicah edinstven secesijski urbanistični spomenik v Evropi.

Leta 1964 je zaradi srčnega napada umrl Ian Fleming, avtor slavnega agenta njenega veličanstva Jamesa Bonda. Po letou 1953 je Fleming napisal kar 14 knjig o agentu številka 007, zadnji dve, zbirki krajših zgodb, sta izšli šele po njegovi smrti, leta 1966.



Leta 1971 se je rodil Pete Sampras, eden izmed najboljših igralcev v zgodovini tenisa. Dobil je 14 turnirjev za grand slam.

Leta 1982 je v Los Angelesu v starosti 77 let umrl ameriški igralec Henry Jaynes Fonda. Čeprav je bil večkrat nominiran za oskarja, ga je prejel šele leta 1981, in sicer za življenjsko delo. Igral je v skoraj sto filmih in tridesetih gledaliških predstavah. Študiral je novinarstvo, opravljal pa je najrazličnejša dela: od pomivalca oken do kurirja. Prvi film Kmet se ženi je posnel leta 1935. Proslavil pa se je v filmih Sadovi jeze, Vojna in mir ter Moja draga Klementina.

Leta 1984 so se v Los Angelesu končale 23. olimpijske igre, na katerih je sodelovalo 6.829 športnikov iz 140 držav.

Leta 1992 je umrl slovenski pisatelj Pavle Zidar. Izdal je 60 knjig, v katerih prevladujejo novele in krajši romani, večkrat z biografsko tematiko.

Leta 1993 je v starosti 91 let umrl slovenski skladatelj in zborovodja Maks Pirnik.

Leta 1995 je Kim Batten na svetovnem prvenstvu v atletiki v teku na 400 metrov ovire s časom 52,61 postavila nov svetovni rekord. Američanka je za 13 stotink izboljšala dosežek Britanke Sally Gunnell. Sedanji rekord 52,34 je v lasti Rusinje Julije Pečonkine. Sergej Bubka je na isti dan, ko je Battnova postavila rekord, že petič zapored osvojil zlato medaljo v skoku s palico.

Leta 2000 v Barentsovem morju potone ruska jedrska podmornica K-141 Kursk.

Leta 2005 je bila z dokončanjem predora Trojane dokončno zgrajena avtocesta A1 Šentilj–Ljubljana–Koper.

Leta 2010 je v 65. letu starosti po daljši bolezni umrl znani hrvaški rokometni trener Velimir Kljaić. Največji uspeh je dosegel v Atlanti leta 1996, ko je hrvaško izbrano vrsto popeljal do naslova olimpijskega prvaka.





.

G. C.,