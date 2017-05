14. maj: Petletna deklica rodila otroka

Leta 1998 umrl pevec Frank Sinatra

13. maj 2017 ob 23:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1939 je Lina Medina postala najmlajša mati v zgodovini uradne medicine. Stara je bila pet let, sedem mesecev in 21 dni, ko je povila dečka.

Lina se je rodila 27. septembra 1933 v mestu Ticrapo v Peruju. Ko ji je bilo pet let, so jo starši pripeljali v bolnišnico, ker je njen trebuh nezadržno naraščal. Zdravniki so najprej menili, da je vzrok za to tumor, a so kmalu ugotovili, da je deklica v sedmem mesecu nosečnosti. Čez mesec in pol je s carskim rezom rodila 2,7 kilograma težkega dečka. Njenega sina so po zdravniku Gerardu Lozadi, ki se ji je posvečal od prvega obiska v bolnišnici, poimenovali Gerardo. Do 10. leta je odraščal v prepričanju, da je Lina njegova sestra. Umrl je leta 1979, ko je bil star 40 let, zaradi bolezni kostnega mozga.

Lina ni nikoli razkrila, kdo je oče otroka, Lozada je celo zapisal, da verjetno niti ni vedela, kaj se je zgodilo. Policisti so zaradi incesta in posilstva najprej pridržali njenega očeta, a so ga zaradi pomanjkanja dokazov izpustili. Medina se je preživljala kot tajnica. Ko je odrasla, se je poročila z Raulom Jurado in leta 1979 rodila še enega sina.

Leta 1256 se je v Firencah rodil italijanski pesnik Dante Alighieri, eden največjih književnikov, ki je napisal svetovno znano Božansko komedijo.

Leta 1796 je angleški zdravnik Edward Jenner prvič opravil poskusno cepljenje proti črnim kozam s cepivom, narejenim iz gnojnega izcedka s črnimi kozami okuženih krav.

Leta 1811 je Paragvaj postal od Španije neodvisna država.

Leta 1922 se je rodil nekdanji hrvaški predsednik Franjo Tudjman.

Leta 1924 se je rodil slovenski umetnostni zgodovinar Nace Šumi.

Leta 1955 je bil ustanovljen Varšavski vojaški pakt, ki je združeval socialistične države vzhodnega bloka. Predstavljal je protiutež Natu.

Leta 1961 se je rodil angleški igralec Tim Roth.

Leta 1969 se je rodila avstralska filmska igralka Cate Blanchett, ki je leta 2005 dobila oskarja za žensko stransko vlogo v filmu Letalec, v katerem je upodobila Katharine Hepburn.

Leta 1970 je bila ustanovljena nemška teroristična skupina Frakcija Rdeče armade.

Leta 1971 se je rodila ameriška filmska scenaristka in režiserka Sofia Coppola.

Leta 1975 so nogometaši kijevskega Dinama (vodil jih je sloviti Valerij Lobanovski) v Baslu so 3:0 premagali Ferencvaros in kot prvo sovjetsko moštvo osvojili Pokal pokalnih zmagovalcev

Leta 1987 je umrl Vitomil Zupan, slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, esejist in scenarist. Njegova leposlovna zapuščina obsega zapise vseh vrst: bloke, notese, koledarje, skice, prevode, ocene, filmske scenarije, radijske in televizijske igre, prozna, lirska in dramska besedila. Zupanova dela so bila različna, večinoma pa so kmalu po izidu sprožila buren odziv javnosti. Tudi zato so nekatera njegova dela izhajala z velikim časovnim zamikom (tudi po več desetletij). Zupan je bil eden najbolj vsestranskih, plodovitih in odmevnih sodobnih slovenskih književnikov.

Leta 1995 je umrl ameriški kemik in Nobelov nagrajenec Christian B. Anfinsen.

Leta 1996 je bil hrvaški košarkar v dresu Chicaga Toni Kukoč izbran za najboljšega šestega igralca v rednem delu Lige NBA. Kukoč je za Chicago tisto sezono do končnice dosegal v povprečju 13,1 točke na tekmo. Drugo mesto je osvojil Litovec Arvidas Sabonis.

Leta 1997 je v finalu Pokala pokalnih zmagovalcev Barcelona v Rotterdamu premagala Paris SG z 1:0. Strelec edinega gola je bil v 39. minuti iz enajstmetrovke brazilski nogometaš Ronaldo.

Leta 1998 je umrl sloviti ameriški pevec in filmski igralec Francis Albert "Frank" Sinatra. Leta 1915 rojeni Sinatra je bil italijanskega rodu. Glasbeno kariero je s Harryjem Jamesom in Tommyjem Dorseyjem začel v obdobju, ko je glasbeni svet osvajal sving. Glasbenik je dosegel izjemen uspeh v zgodnjih štiridesetih letih, med njegovimi najbolj znanimi pesmimi sta tudi My Way in New York, New York. V petdesetih letih se je uspešno predstavil tudi v filmskem svetu.

Leta 2004 je Matjaž Markič na evropskem plavalnem prvenstvu v Madridu s časom 28,24 osvojil bronasto medaljo na 50 m prsno. Zmagal je Ukrajinec Oleg Lisogor (27,55).

Leta 2009 je Barcelona v finalu španskega kraljevega pokala s 4:1 odpravila Athletic iz Bilbaa.

Leta 2010 je zaradi eksplozije plina v kitajskem premogovniku v mestu Anšun v provinci Gujdžov umrlo 21 rudarjev.

Leta 2011 je Mitja Petkovšek na tekmi svetovnega pokala A v Moskvi z oceno 15,325 osvojil drugo mesto na bradlji in postal skupni zmagovalec sezone na tem orodju.

Leta 2012 je Olympiacos v finalu Evrolige v zadnjih 12 minutah tekme proti CSKA-ju iz Moskve nadoknadil zaostanek z -19 in osvojil naslov evropskega prvaka. Odločilni koš za 62:61 je zadel Jorgos Printezis.

Leta 2013 je vodstvo Manchester Cityja zgolj leto dni po dramatični osvojitvi naslova angleškega prvaka odslovilo menedžerja Roberta Mancinija, ki je svoje mesto odstopil Manuelu Pellegriniju.