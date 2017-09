15. september: Praznik vrnitve Primorske

15. september 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1947 je začela veljati mirovna pogodba z Italijo in 21 državami, med njimi tudi z Jugoslavijo. Primorska je bila znova priključena k Sloveniji.

Kraljevina Italija je z Rapalsko pogodbo novembra 1920 priključila ne samo narodnostno mešana, ampak tudi popolnoma slovenska ozemlja, celo tista, ki so bila zunaj pojma Julijske krajine. Tam je na tretjini slovenskega etničnega ozemlja leta 1921 živelo med 324.000 in 361.000 Slovencev. Meja med Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS je bila postavljena po črti Peč-Triglav-Blegoš-Hotedrščica-Planina-Snežnik-Kvarner.

Po koncu 2. svetovne vojne se je med pogajanji o mirnovni pogodbi z Italijo vnela razprava, kako naj bo znova razdeljeno to ozemlje.

Mirovno pogodbo so države podpisale 10. februarja 1947 in po sklepih mirovne konference iz Pariza je takratni Jugoslaviji ob Primorski pripadla tudi Istra južno od Mirne, Reka, Zadar in otoki, medtem ko je Italija obdržala Kanalsko dolino, Rezijo, Beneško Slovenijo, Gorico in njeno okolico.

Na območju Trsta in delu severne Istre pa je nastalo Svobodno tržaško območje. Razdeljeno na cono A, ki je obsegala mesto Trst in občine Devin - Nabrežina, Zgonik, Repentabor, Dolina in Milje, in cono B STO, ki je obsegala okraja Buje in Koper. Cona A STO je 5. oktobra 1954 z Londonskim sporazumom prešla pod Italijo, cona B pa pod Jugoslavijo.

V Sloveniji od leta 2006 obeležujemo državni praznik vrnitve Primorske k matični domovini

Leta 973 se je rodil arabski matematik, astronom, fizik, učenjak, enciklopedist in učitelj Al Biruni.

Leta 1736 se je rodil francoski astronom in politik Jean Sylvain Bailly.

Leta 1736 je v Haagu umrl nemški fizik in izumitelj Gabriel Daniel Fahrenheit, ki je prvi postavil temperaturne lestvice. Te so v Veliki Britaniji in ZDA še danes v uporabi. Izdelal je tekočinski termometer z alkoholom, pozneje pa prvi živosrebrni termometer in ga umeril z dvema stalnima temperaturnima točkama. Tališče ledu je pri 32 stopinjah F., vrelišče pa pri 212 stopinjah F.

Leta 1789 se je rodil začetnik zgodovinskega romana v ameriški literature James Fenimore Cooper. Pisal je povesti o Indijancih in naseljencih. Najbolj znani deli sta Stezosledec in Poslednji Mohikanec.

Leta 1821 sta srednjeameriški državi Gvatemala in Kostarika postali neodvisni, do takrat sta bili pod špansko nadoblastjo.

Leta 1830 so odprli železnico, ki je povezovala Liverpool in Manchester, s čimer se je v Veliki Britaniji začelo obdobje pospešenega razvoja železnic.

Leta 1875 se je rodil gradbeni inženir za visoke gradnje in univerzitetni profesor v Ljubljani Jaroslav Foerster.

Leta 1881 se je v Milanu rodil italijanski izdelovalec avtomobilov Ettore Arco Isidoro Bugatti.

Leta 1890 se je rodila angleška pisateljica Agatha Christie, s pravim imenom Agatha Mary Clarissa Miller. Napisala je okoli 90 psihološko izredno spretno zasnovanih kriminalk, v večini katerih glavno vlogo odigrata Jane Marple in Herculom Poirot.

Leta 1908 se je v Veliki Polani rodil slovenski pisatelj, novinar in kulturnopolitični delavec Miško Kranjec. Pisal je črtice, socialne povesti z idealizirano podobo delavskega življenja, novele in romane s prekmursko kmetsko tematiko. Umrl je 8. junija 1983 v Ljubljani.

Leta 1916 so Britanci na bojišče na Sommi poslali v boj prve tanke.

Leta 1919 se je rodil legendarni italijanski kolesar Fausto Coppi. Umrl je leta 1960, star le 40 let.

Leta 1929 se je rodil ameriški fizik Murray Gell-Mann, ki je leta 1969 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1932 je bila ustanovljena japonska marionetna država Mandžukuo.

Leta 1935 so v Nuernbergu sprejeli protijudovski zakon za varstvo nemške krvi in časti in zakon o zastavi. Judom so odvzeli državljanske pravice, zastava s kljukastim križem pa je postala državna zastava.

Leta 1939 sta Japonska in Sovjetska zveza podpisali pogodbo o vzpostavitvi miru na mongolski-mandžurski meji.

Leta 1940 so Nemci vzpostavili zasedbeno oblast za države Beneluksa in severno Francijo.

Leta 1946 se je v New Yorku rodil ameriški filmski režiser in scenarist William Oliver Stone. Zaslovel je s serijo filmov o vietnamski vojni, v kateri se je v mladih letih tudi sam bojeval.

Leta 1946 se je v Teksasu rodil ameriški filmski igralec in oskarjevec Tommy Lee Jones. Med njegove najprepoznavnejše filmske vloge spada upodobitev FBI-jevca Samuela Gerarda v Beguncu (1993), ki mu je prinesla oskarja za najboljšo moško stransko vlogo.

Leta 1962 je umrl ameriški fizik in astronom William Weber Coblentz.

Leta 1984 se je rodil drugi sin princese Diane in princa Charlesa, valižanski princ Harry, s celotnim imenom Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor.

Leta 2000 so se v Sydneyju začele 27. poletne olimpijske igre, ki so Sloveniji prinesle dve zlati medalji - priborili so jih veslaški dvojec Iztok Čop - Luka Špik in Rajmond Debevec.

Leta 2001 je dirkač formule ena Alessandro Zanardi doživel grozljivo nesrečo, ki pa jo je čudežno preživel (srce se mu je sedemkrat ustavilo), vendar ostal brez obeh nog. Nove izzive je našel tudi v paraolimpijskem športu. Na paraolimpijskih igrah v Londonu leta 2012 je osvojil dve zlati medalji v vožnji s kolesom na ročni pogon.

Leta 2008 je umrl klaviaturist in ustanovni član legendarne skupine Pink Floyd, Richard Wright. Rodil se je leta 1943.

Leta 2008 je šla v stečaj ena največjih ameriških investicijskih bank Lehman Brothers, hkrati z njenim propadom pa je izbruhnila finančna kriza, ki se je prelevila v svetovno gospodarsko krizo.

Leta 2011 so mehiški uporabniki socialnih omrežij, ki obsojajo dejanja mamilarskih kartelov vzdolž mehiške meje, prejeli brutalno opozorilo v obliki razkosanih trupel dveh mladih blogerjev.

Leta 2012 so po 19 žrtvah zastrupitve z metanolom na Češkem do preklica prepovedali prodajo vseh pijač z visoko vsebnostjo alkohola.

