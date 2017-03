2. marec: Dan velikega baletnika Pina Mlakarja

Na današnji dan

2. marec 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1907 se je v Novem mestu rodil baletnik in koreograf Pino Mlakar, ki je z ženo Pio postavil temelje strokovnega baletnega šolanja v Sloveniji.

Plesni poti se je zapisal leta 1927 na Koreografskem inštitutu Rudolfa Labana v Hamburgu, kjer je srečal leto dni mlajšo Mario Luizo Pio Beatrice Scholz, s katero sta več kot 70 let delila življenjsko in umetniško pot. Baletni par je po neločljivem spoju lastne baletne umetnosti poznala vsa Evropa, kar dokazuje tudi umestitev njunega bogatega opusa v gesla vseh svetovnih enciklopedij.

Med svojim delovanjem sta poskrbela za koreografski opus, ki obsega 50 baletov, od katerih je 12 celovečernih. Med temi velja omeniti predvsem baleta Vrag na vasi in Lok, ki sta bila ustvarjena le za dva plesalca.

Mlakar je avtor več strokovnih člankov in monografij. Po vojni je bil prvi predsednik Društva baletnih umetnikov Jugoslavije, sicer pa je 25 let deloval kot redni profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Za svoje delo je prejel tri Prešernove nagrade.

Baletnik, skladatelj in kitarist je umrl je leta 2006.

Leta 986 je Ludvik V. postal frankovski kralj.

Leta 1459 se je rodil papež Hadrijan VI., s pravim imenom Adrian Dedel. Za papeža je bil izvoljen leta 1522, umrl pa je leto pozneje.

Leta 1717 so v Veliki Britaniji zaplesali prvo baletno predstavo z naslovom The Loves of Mars and Venus.

Leta 1791 so v Parizu postavili prvi semafor.

Leta 1796 je bil Napoleon Bonaparte imenovan za vrhovnega poveljnika francoske armade v Italiji, s čimer se je začel njegov bliskovit vzpon na vojaškem in političnem področju.

Leta 1810 se je rodil papež Leon XIII., s pravim imenom Gioacchino Pecci. Za papeža je bil izvoljen leta 1878.

Leta 1758 je umrl nemški slikar in štukater Johann Baptist Zimmermann.

Leta 1820 se je rodil nizozemski pisatelj Eduard Douwes Dekker, bolj znan pod vzdevkom Multatuli.

Leta 1824 se je rodil češki skladatelj in dirigent, utemeljitelj češke nacionalne šole, Bedrich Smetana. Najbolj znani deli sta simfonična pesnitev Moja domovina in opera Prodana nevesta.

Leta 1859 se je rodil ruski pisatelj judovskega rodu Sholom Aleichem.

Leta 1836 je Teksas oklical neodvisnost in si nadel ime Lone Star (Samotna zvezda). Združene države Amerike so republiko takoj priznale in jo šele leta 1845 sprejele v zvezo kot 28. po vrsti, kar je naslednje leto povzročilo mehiško-ameriško vojno.

Leta 1855 je Aleksander II. postal ruski car.

Leta 1866 se je rodil Matija Benčan, ki velja za začetnika tekmovalne rkoborbe in dviganja uteži v Sloveniji.

Leta 1876 se je rodil papež Pij XII., s pravim imenom Maria Giuseppe Giovanni Eugenio Pacelli. Papež je postal leta 1939, umrl pa je leta 1958.

Leta 1877 je ameriški kongres odločil, da je Rutherford B. Hayes postal novi predsednik države, čeprav je na volitvah 7. novembra 1876 njegov nasprotnik Samuel J. Tilden dobil več glasov na volitvah.

Leta 1888 je bil podpisan sporazum v Carigradu. S sporazumom je bil zagotovljen prost prehod z ladjami prek Sueškega kanala.

Leta 1890 se je rodil pesnik, dramatik in publicist Joža Lovrenčič.

Leta 1908 se je rodil eden izmed pionirjev televizijske tehnike, nemški inženir Walter Bruch, znan po sistemu barvne televizije PAL.

Leta 1914 se je rodil igralec Janez Rohaček, ki je med drugim nastopil v filmih Samorastniki, Rdeče klasje in Deseti brat.

Leta 1917 se je zadnji ruski car Nikolaj II. po februarski revoluciji odpovedal prestolu.

Leta 1919 se je v Moskvi začela tretja internacionala kominterna. (mednarodno združenje komunističnih organizacij od 1919 do 1943).

Leta 1919 se je rodila ameriška igralka Jennifer Jones.

Leta 1921 se je rodil slovenski fotograf, filmski snemalec in direktor fotografije Janez Kališnik.

Leta 1931 se je rodil zadnji sovjetski predsednik Mihail Gorbačov, vodja Sovjetske zveze od 11. marca 1985 do 25. decembra 1991.

Leta 1930 je umrl angleški pisatelj in esejist David Herbert Lawrence. Njegov najbolj znan roman je Ljubimec lady Chatterley.

Leta 1933 je bila v New Yorku premiera filma King Kong.

Leta 1939 je umrl britanski arheolog Howard Carter, ki je odkril Tutankamonovo grobnico.

Leta 1939 je bil kardinal Eugenio Pacelli izvoljen za papeža. Prevzel je ime Pij XII.

Leta 1942 se je rodil ameriški pevec in kitarist Lou Reed.

Leta 1944 se je rodila nemška igralka Uschi Glas.

Leta 1949 je pilot James Gallagher v Fort Worthu v Teksasu pristal s svojim letalom B-50 Superfortress Lucky Lady II in kot prvi človek obletel svet. Za polet brez vmesnega pristanka je potreboval 94 ur in eno minuto.

Leta 1949 se je rodil je rodil slovenski pisatelj Marko Švabic, njegovo najbolj znano delo je prvenec Sonce, sonce, sonce.

Leta 1955 se je kamboški kralj Norodom Sihanuk odpovedal prestolu v korist svojega očeta Norodoma Suramarita.

Leta 1956 se je rodil avstralski basist, član skupine AC/DC Mark Evans.

Leta 1956 je Maroko postal neodvisna država.

Leta 1962 je v Mjanmaru general Ne Win izvedel državni udar in prevzel oblast.

Leta 1962 se je rodil ameriški pevec, pisec besedil in igralec Jon Bon Jovi, ki je zaslovel skupaj s skupino Bon Jovi.

Leta 1962 je Wilt Chamberlain v dresu Philadelphie New Yorku nasul 100 točk, kar je rekord košarkarske Lige NBA.

Leta 1968 se je rodil britanski igralec Daniel Craig, znan predvsem po vlogi Jamesa Bonda.

Leta 1969 so v Toulousu v Franciji izvedli prvi poskusni polet z letalom concorde.

Leta 1973 je bilo v Parizu v navzočnosti generalnega sekretarja OZN-a dr. Kurta Waldheima podpisano premirje, po katerem so se Američani umaknili iz Vietnama.

Leta 1977 se je rodil glasbenik Chris Martin, član zasedbe The Coldplay.

Leta 1978 je Ianu Smithu, rodezijskemu predsedniku vlade, uspelo doseči sporazum s črnskimi voditelji o oblikovanju začasne vlade, ki bi sčasoma zagotovila prenos oblasti na črnsko večino.

Leta 1978 je Čeh Vladimir Remek kot prvi Nerus in prvi Neameričan poletel v vesolje.

Leta 1980 je John McEnroe postal najmlajši teniški igralec, ki mu je uspelo priti na vrh lestvice ATP. Star je bil točno 21 let in 45 dni.

Leta 1989 se je 12 članic EU-ja strinjalo, da prepovejo proizvodnjo vseh klorofluorokarbonov (CFC-jev) v vseh članicah do leta 2000.

Leta 1990 je bil Nelson Mandela izbran za podpredsednika Afriškega narodnega kongresa.

Leta 1992 se je Moldavija pridružila OZN-ju.

Leta 1995 so Nicka Leesona aretirali zaradi povzročitve bankrota ene največjih in najstarejših bank v Veliki Britaniji, Barings Bank.

Leta 1994 so hokejisti Acronija Jesenic tretjič zapored osvojili naslov državnih prvakov.

Leta 1995 je bila ustanovljena spletna stran Yahoo!.

Leta 1998 so podatki, ki jih je poslala sonda Galileo, pokazali, da je Jupitrova luna Evropa pod debelo skorjo ledu sestavljena iz tekočega oceana.

Leta 2002 se je v Afganistanu začela operacija Anaconda, ki se je končala 19. marca. V njej je umrlo okoli 500 talibanov in članov Al Kaide, na zavezniški strani pa je padlo 11 žrtev.

Leta 2002 je slovenska atletnja Jolanda Batagelj na Dunaju dosegla svetovni dvoranski rekord v teku na 800 m s časom 1:55,82.

Leta 2003 je umrl ameriški pevec Hank Ballard.

Leta 2004 je v napadu Al Kaide v Iraku umrlo 170 ljudi, več kot 500 je bilo ranjenih.

Leta 2004 je ameriški plavalec, 21-letni Ian Crocker v Austinu v ZDA na 50 metrov delfin s časom 23,30 postavil nov svetovni rekord. Prejšnjo najboljšo znamko je izboljšal za 13 stotink.

Leta 2008 je Vladimirja Putina na čelu ruske države po pričakovanjih nasledil njegov izbranec Dimitrij Medvedjev. Medvedjev je bil predsednik Rusije do leta 2012, ko je mesto ponovno prevzel Putin.

Leta 2008 je Mahmud Ahmadinedžad kot prvi predsednik iranske islamske republike obiskal sosednji Irak.

Leta 2013 je slovenska smučarka Tina Maze z drugo smukaško zmago v karieri dosegla zmage v vseh disciplinah v eni sezoni. Neverjeten dosežek je pred njo uspel le še Marcu Girardelliju, Petri Kronberger in Janici Kostelic.