20. junij: Herkulski podvig pod Partenonom je končan

Na današnji dan

20. junij 2017 ob 00:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Atenah je na današnji dan leta 2009 vrata odprl težko pričakovani Novi muzej Akropole, ki bi moral biti končan že do olimpijskih iger leta 2004, a se je zaradi sodnih postopkov (v zvezi s 25 zgradbami, ki jih je bilo treba zaradi nove porušiti) vse skupaj zavleklo.

Grčija se lahko po desetletjih zavlačevanja in žolčnih prepirov pohvali z velikopoteznim in arhitekturno drznim centrom za razstavljanje artefaktov svojega najpomembnejšega arheološkega najdišča.

Muzej Akropole je delo švicarskega arhitekta Bernarda Tschumija. Gradnja veličastne trinadstropne zgradbe je stala 130 milijonov evrov, več kot 4.000 artefaktov pa je razporejenih po približno 20 tisoč kvadratnih metrih razstavnih prostorov.

Elginski kamen spotike

Gradnje pa se Grki niso lotili samo v imenu promocije turizma, ampak tudi zato, da bi dokončno utišali Britance in njihov argument, da Grčija nima primernega prostora, kjer bi lahko razstavila vse odtujene artefakte, katerih vrnitev zahtevajo od Anglije. Direktor novega muzeja Dimitris Pantermalis je Britanski muzej že pozval, naj Grčiji vrne kipe, ki so jih z Akropole odnesli pred dvema stoletjema. To je po njegovih besedah priložnost, da popravijo svoje "barbarsko dejanje". Grčijo že trideset let namreč "mučijo" t. i. Elginovi marmorni kipi, ki so prvotno krasili Partenon in druge stavbe atenske akropole in ki so jih Britanci na Otok odpeljali po tem, ko je takratnemu britanskemu veleposlaniku Thomasu Brucu, grofu Elginskemu, od otomanske oblasti uspelo dobiti dovoljenje za prisvojitev dragocenih kipov. Velika Britanija se brani, da bi vsak transport kipov, ki so jih pravzaprav dobili povsem zakonito, te lahko ogrozil, poleg tega pa bi jih bilo tudi povsem nemogoče postaviti na njihovo izvorno mesto.

Leta 1214 je bila izdana listina o univerzi v Oxfordu.

Leta 1597 je zaradi skorbuta umrl nizozemski polarni raziskovalec, pomorščak in kartograf Willem Barents. Na svojem tretjem potovanju, maja 1596, je iskal prehod na severu in odkril Spitsberge ter jih zasedel v imenu holandske krone. Na prvo pot se je odpravil leta 1594, ko so za odpravo zbrala denar holandska mesta.

Leta 1763 se je rodil irski domoljub Theobald Wolfe Tone.

Leta 1789 je 557 predstavnikov francoskega tretjega stanu opravilo prisego na teniškem igrišču, kar velja za odločilni korak k francoski revoluciji.

Leta 1819 je parnik Savannah priplul v Liverpool in tako postal prva ladja, ki je preplula Atlantski ocean.

Leta 1819 se je rodil francoski skladatelj nemško-judovskega rodu Jacques Offenbach.

Leta 1837 je po smrti kralja Velike Britanije in Irske in Hannovra Viljema IV., ki je umrl 20. 6. 1837, prestol zasedla njegova nečakinja, kraljica Viktorija, ki je vladala do leta 1901.

Leta 1863 je Zahodna Virginija postala 35. ameriška zvezna država.

Leta 1870 je umrl francoski pisatelj Jules-Alfred Huot de Goncourt.

Leta 1877 je Alexander Graham Bell v Hamiltonu (Ontario, Kanada) uvedel prvo storitev komercialne telefonije na svetu.

Leta 1887 se je v Hannovru rodil nemški slikar, pesnik in pisatelj Kurt Schwitters.

Leta 1899 se je rodil francoski upornik Jean Moulin.

Leta 1905 se je v New Orleansu rodila ameriška dramatičarka Lillian Florence Hellman.

Leta 1909 se je rodil ameriški filmski igralec avstralskega rodu Errol Leslie Thompson Flynn.

Leta 1919 je v požaru, ki je zajel gledališče Teatro Yaguez v portoriškem Mayaguezu, umrlo 150 ljudi.

Leta 1920 se je v Vukovarju začel kongres Socialistične delavske stranke Jugoslavije, na katerem je stranka spremenila ime v Komunistično partijo Jugoslavije.

Leta 1923 je Francija sporočila, da bo zasedla Porurje in prisilila Nemčijo k plačevanju vojne odškodnine.

Leta 1928 je med sejo ljudske skupščine prišlo do streljanja. Pri tem je poslanec Narodne radikalne stranke streljal na poslanca Hrvaške kmečke stranke (HSS). V skupščinski dvorani v Beogradu je umrl Djuro Besariček, med prevozom v bolnišnico pa Pavle Radič. Vodja HSS-ja Stjepan Radič je zaradi ran umrl dan pozneje.

Leta 1933 je v Arhangelsku umrla nemška političarka, učiteljica, pisateljica in gonilna sila v socialističnem ženskem gibanju, Klara Zetkin.

Leta 1944 so zahodni zavezniki po uspešni invaziji na Normandijo zavzeli francosko pristaniško mesto Cherbourg. Invazija na evropsko celino je tako kljub krčevitemu nemškemu odporu dosegla svoj namen.

Leta 1944 je bila s sprejetjem ustanovne listine v kongresu ZDA ustanovljena Cia (Central Intelligence Agency).

Leta 1944 je Rdeča armada zavzela Viborg.

Leta 1946 se je v Manatutu v Vzhodnem Timorju rodil prvi predsednik Vzhodnega Timorja Xanana Kay Rala Xanana Gusmao, s pravim imenom Jose Alexandre Gusmao.

Leta 1947 so ameriškega gangsterja judovskega rodu Benjamina "Bugsyja" Siegla ubili na njegovem domu v Beverly Hillsu. Siegel je mafijski denar vložil v gradnjo hotela v Las Vegasu, zaradi česar so ga tudi ubili, saj je za gradnjo porabil preveč denarja. Bugsy ni nikoli videl sadu svojega dela.

Leta 1949 se je v Tuskegeeju v Alabami rodil ameriški glasbenik Lionel Richie. Richie je svojo dolgoletno uspešno glasbeno kariero začel v 60. letih s skupino The Commodores.

Leta 1952 se je rodil ameriški igralec John Goodman, najbolj znan po vlogi v nanizanki Roseanne.

Leta 1953 se je v newyorškem Brooklynu rodila pevka Cyndi Ann Stephanie Lauper, znana po pesmi Girls Just Want to Have Fun.

Leta 1956 je v nesreči venezuelskega letala, ki je v bližini obale New Jerseyja padlo v Atlantski ocean, umrlo 74 ljudi.

Leta 1958 je umrl nemški kemik Kurt Alder, ki je leta 1950 prejel Nobelovo nagrado za kemijo.

Leta 1960 sta afriški državi Mali in Senegal postali neodvisni.

Leta 1961 se je v Dresdnu rodila nemška hitrostna drsalka Karin Enke.

Leta 1963 so se ZDA in Sovjetska zveza v Ženevi dogovorile, da bodo vzpostavile neposredno telefonsko zvezo med Belo hišo in Kremljem - rdeči telefon. Za zvezo so se dogovorile ob napetostih, ki so nastale med kubansko krizo.

Leta 1966 je umrl eden najodličnejših slovenskih skladateljev, Marjan Kozina.

Leta 1967 se je rodila avstralska igralka Nicole Kidman.

Leta 1970 je umrl indonezijski državnik Ahmed Sukarno, ki je leta 1945 po uspešnem boju proti Nizozemcem oklical neodvisno Indonezijo. Predsednik države, sicer pa eden izmed pobudnikov gibanja neuvrščenih, je bil do leta 1966, ko je ga v državnem udaru zamenjal Suharto. Ahmed Sukarno se je rodil leta 1901.

Leta 1973 se je po 18-letnem izgnanstvu v domovino vrnil nekdanji argentinski predsednik Juan Peron.

Leta 1976 je Češkoslovaška v finalu 5. evropskega prvenstva v nogometu v Beogradu premagala ZR Nemčijo s 5:3 po streljanju enajstmetrovk.

Leta 1976 se je rodil brazilski nogometaš Juliano Belletti.

Leta 1977 je bila po transaljaškem naftovodu poslana prva pošiljka nafte.

Leta 1978 se je rodil angleški nogometaš Frank Lampard.

Leta 1985 se je rodil srbski košarkar Darko Miličić.

Leta 1990 je nemški parlament sprejel odločitev o selitvi prestolnice iz Bonna v Berlin.

Leta 1990 je bil odkrit asteroid Eureka.

Leta 1995 je Luis Figo podpisal pogodbo z Barcelono.

Leta 2000 sta se na evropskem nogometnem prvenstvu v Belgiji in na Nizozemskem v četrtfinale iz skupine A presenetljivo prebili Romunija in Portugalska, Anglija in Nemčija pa sta odšli domov.

Leta 2001 je Pervez Mušaraf postal pakistanski predsednik.

Leta 2002 je umrl Erwin Chargaff, avstrijski kemik poljskega rodu. Rodil se je leta 1905.

Leta 2005 je umrl Jack St. Clair Kilby, ameriški elektrotehnik, izumitelj in nobelovec iz leta 2000. Rodil se je leta 1923.

Leta 2008 so nogometaši Turčije v četrtfinalu evropskega prvenstva na Dunaju po streljanju enajstmetrovk izločili Hrvaško s 4:2.

Leta 2011 je v prometni nesreči umrl Ryan Dunn, ki je zaslovel v filmih in MTV-jevi seriji Jackass.

Leta 2012 si je nekdanji romunski premier Adrian Nastase poskušal vzeti življenje s strelom v vrat. Le nekaj ur prej je romunsko vrhovno sodišče namreč zanj potrdilo dveletno zaporno kazen. Nastaseja, ki je bil premier Romunije med letoma 2000 in 2004, so obsodili zaradi nezakonite prilastitve okoli 1,5 milijona evrov sredstev za volilno kampanjo iz leta 2004. Že naslednji teden pa se je izkazalo, da je politik celotni incident uprizoril le zato, da bi se izognil zaporni kazni.

Leta 2012 se je po naporni sezoni v Ligi NHL, v kateri je ponosno dvignil Stanleyjev pokal, Anže Kopitar vrnil v domovino. Na letališču Jožeta Pučnika ga je pozdravila velika množica glasnih navijačev.

Leta 2012 so ameriški in italijanski strokovnjaki več kot pet mesecev po nesreči začeli odstranjevati nasedlo luksuzno potniško ladjo Costo Concordio. Stroški odstranjevanja naj bi bili okoli 236 milijonov evrov. Costa Concordia z več kot 4.200 potniki na krovu je 13. januarja 2012 nasedla ob toskanski obali, pri čemer je umrlo 32 ljudi. Nesreča se je zgodila zaradi malomarnosti kapitana Francesca Schettina.

Leta 2013 je Instagram svojim uporabnikom ponudil možnost nalaganja videoposnetkov.

Leta 2014 je okoli 3.000 ljudi Janeza Janšo pospremilo na poti na zaporsko prestajanje kazni zaradi obsodbe v zadevi Patria. Slabo leto pozneje - konec aprila 2015 - je ustavno sodišče sodbo razveljavilo in primer vrnilo v ponovno sojenje na prvostopenjsko sodišče.