20. marec: Novinarji preslepili evropskega poslanca Thalerja, ki je sprejel ponudbo podkupnine

Na današnji dan

20. marec 2018 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2011 je v javnost prišla zgodba o takratnem evropskem poslancu Zoranu Thalerju. Novinarji Sunday Timesa so mu očitali, da je bil pripravljen sprejeti 100.000 evrov podkupnine.

Novinarji omenjenega britanskega časnika so se predstavljali za lobiste in nekaterim evropskim poslancem ponujali 100.000 evrov, če bi v Evropskem parlamentu vložili dopolnila na predloge zakonov v zvezi z bančništvom.

Potem ko so tri evropske poslance, med njimi tudi Thalerja, obtožili podkupljivosti, je v javnosti zaokrožil še posnetek domnevnega podkupovanja, ki je dokazal resničnost zgodbe.

Thaler je naslednji dan odstopil s položaja evropskega poslanca, vendar pa je obtožbe sprva zavračal in poudarjal, da denarja nikoli ni nameraval sprejeti in da je že od začetka "nespodobne ponudbe" novinarjev Sunday Timesa vedel, da gre za manipulacije, kompromitacije in diskreditacije evropskega poslanca.

Februarja 2014 je nekdanji poslanec na sodišču priznal jemanje podkupnine. Dobil je dve leti in pol zapora, ki ga služi v obliki zapora ob koncu tedna, 32.500 evrov kazni in pet let prepovedi opravljanja javnih funkcij. V zaključnem govoru je dejal, da obžaluje, kar se je dogajalo zadnja tri leta.

Leta 1413 je umrl angleški kralj Henrik IV. Nasledil ga je Henrik V.

Leta 1602 je bila ustanovljena Nizozemska vzhodnoindijska družba.

Leta 1619 je umrl svetorimski cesar Matija.

Leta 1725 se je rodil turški sultan Abdul Hamid I.

Leta 1737 se je rodil tajski kralj Budha Jodfa Čulaloke.

Leta 1739 je Nadir Šah zavzel New Delhi in ga oropal. Ukradel je tudi dragulje iz slavnega Pavjega prestola.

Leta 1760 je v velikem požaru v Bostonu pogorelo 349 stavb.

Leta 1811 se je rodil Napoleon II. Francoski.

Leta 1815 je Napoleon po pobegu z Elbe vstopil v Pariz. Njegova vojska je štela 140 tisoč rednih vojakov in 200 tisoč prostovoljcev.

Leta 1828 se je rodil norveški dramatik Henrik Johan Ibsen, znan kot oče sodobne dramatike. Njegovo najbolj znano delo je drama Strahovi.

Leta 1848 se je rodil nemški kemik in industrialec Friedrich Karl "Fritz" Henkel.

Leta 1899 so v ameriškem zaporu Sing Sing na električnem stolu usmrtili prvo žensko, Martho M. Place.

Leta 1900 se je rodil hrvaški revolucionar Josip Kraš.

Leta 1911 se je rodil mehiški diplomat, politik in dobitnik Nobelove nagrade za mir Alfonso Garcia Robles.

Leta 1913 so smrtno ranili ustanovitelja kitajske nacionalne stranke Sung Čjao Jena, ki je zaradi posledic streljanja umrl dva dneva pozneje.

Leta 1915 se je rodil avstrijski predsednik Rudolf Kirchschlaeger.

Leta 1916 je nemško-švicarski fizik Albert Einstein objavil splošno teorijo relativnosti, na kateri je utemeljena sodobna fizika.

Leta 1921 se je rodil slovenski literarni teoretik in zgodovinar Dušan Pirjevec. Pisal je o razvoju estetike, literarne vede in metodologije.

Leta 1933 so na električnem stolu usmrtili Giuseppa Zangaro, ker je ubil Antona Cermaka, ko je poskušal ubiti ameriškega predsednika Franklina Delana Roosevelta.

Leta 1934 je umrla nizozemska kraljica Emma. Rodila se je 2. avgusta 1858 v Bad Arolsenu.

Leta 1952 je ameriški senat ratificiral mirovni sporazum z Japonsko.

Leta 1956 je francoska vlada Tuniziji priznala popolno suverenost.

Leta 1959 se je rodil eden najboljših slovenskih alpinistov Boštjan Kekec, ki je zaradi višinske bolezni umrl 15. junija 1993 pri osvajanju druge najvišje gore na svetu K2.

Leta 1964 so ustanovili predhodnico Evropske vesoljske agencije − ESRO (European Space Research Organization).

Leta 1969 sta se v Gibraltarju poročila John Lennon in Yoko Ono.

Leta 1976 so dedinjo Patty Hearst obsodili zaradi oboroženega ropa ene od bank v San Franciscu.

Leta 1981 je sindikat Solidarnost na Poljskem razglasil generalno stavko. Sledili so izredno stanje v državi, aretacije vodilnih članov in zakonska prepoved delovanja Solidarnosti.

Leta 1982 je slovenski smučar Bojan Križaj zmagal na slalomu za svetovni pokal v Kranjski Gori.

Leta 1986 se je rodil slovenski smučarski skakalec Rok Benkovič.

Leta 1986 je Jacques Chirac postal premier Francije.

Leta 1993 je v angleškem Warringtonu eksplodirala bomba, ki so jo nastavili pripadniki irske teroristične skupine. V eksploziji sta umrla dva otroka. Dogodek je sprožil številne proteste tako v Britaniji kot na Irskem.

Leta 1993 je umrl nemški fizik in Nobelov nagrajenec Polykarp Kusch.

Leta 1993 se je od aktivnega igranja poslovil eden najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov Peter Vilfan. Na prijateljski tekmi med Smeltom Olimpijo in Slobodno Dalmacijo, ki so jo zmaji dobili s 86:83 (41:42), je še zadnjič stopil na parket.

Leta 1995 je japonska teroristična skupina izvedla napad s sarinom na tokijski podzemni železnici. Umrlo je 12 ljudi, 5.500 pa je bilo ranjenih.

Leta 1999 je 50.000 gledalcev v Planici na drugi tekmi finala svetovnega pokala v smučarskih skokih videlo nov najdaljši polet v zgodovini. Norvežan Tommy Ingebrigtsen je v kvalifikacijah dosegel 219,5 m.

Leta 2003 je ameriški predsednik George Bush ukazal za napad na Irak.

Leta 2004 je umrla nizozemska kraljica Juliana.

Leta 2005 je Fukuoko prizadel potres stopnje 6,6 po Richterju. To je bil prvi tako močan potres na tem območju. Umrl je en človek, več sto ljudi pa so evakuirali.

Leta 2005 je Norvežan Bjorn Einar Romoren z novim svetovnim rekordom 239 metrov zmagal na zadnji tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Finec Janne Ahonen je v drugi seriji poletel 240 metrov, a so ga morali po padcu na nosilih odnesti v ambulanto.

Leta 2007 je umrl slovenski filmski režiser Jane Kavčič.

Leta 2011 je Mitja Petkovšek na svetovnem pokalu kategorije A v gimnastiki v Parizu zmagal na bradlji, uspeh pa je dopolnil Sašo Bertoncelj, ki je na konju z ročaji zasedel 2. mesto.

Leta 2013 je v Sierri Nevadi zaradi močnega dežja odpadla zadnja tekma svetovnega pokala deskarjev na snegu, kar je Slovencu Žanu Koširju prineslo tretje mesto v skupnem seštevku.

Leta 2013 je umrl predsednik Bangladeša Zillur Rahman.

Leta 2013 je bila po večurni razpravi v DZ-ju potrjena nova vlada Alenke Bratušek. Navzočih je bilo 88 poslancev, 52 jih je glasovalo za, 35 proti. Po glasovanju so sledile prisege članov nove vlade.

Leta 2015 je skakalni as Peter Prevc z rekordom letalnice - 248,5 m dobil tekmo v Planici, slovenski uspeh pa je na drugem mestu dopolnil Jurij Tepeš.

