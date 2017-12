24. december: Sveta noč, blažena noč ...

Na današnji dan večina kristjanov pričakuje praznik Jezusovega rojstva. Potekajo polnočne maše, po evangeličanskih cerkvah pa pripravljajo bogoslužja.

Postavljajo se jaslice, ki prikazujejo biblični dogodek Jezusovega rojstva. Po krščanskem verovanju sta se namreč Jožef in Marija, potem ko v Betlehemu nista našla prenočišča, zatekla v hlev, kjer je Marija rodila Jezusa. Del božične simbolike seveda predstavlja tudi božično drevesce.

Božič, 25. december, je v Sloveniji dela prost dan od leta 1991. Pravoslavni kristjani božič praznujejo 7. januarja. Razlika je nastala zaradi uporabe drugačnega koledarja.

Leta 1542 je umrl portugalski pomorščak Vasco da Gama, eden največjih raziskovalcev vseh časov. Objadral je Rt dobrega upanja in odkril pomembno trgovsko pot v Indijo.

Leta 1715 so švedske enote zasedle Norveško.

Leta 1777 je James Cook odkril otok Kiritimati, ki ga imenujejo tudi Božični otok.

Leta 1818 se je rodil iznajditelj mehanskega ekvivalenta toplote in zakona o ohranitvi energije James Prescott Joule. Po njem so poimenovali enoto za delo, energijo in toploto. Bil je sin bogatega pivovarja. Oče ga je spodbujal pri študiju in mu celo opremil domači laboratorij. Umrl je leta 1889.

Leta 1829 se je rodil slovenski skladatelj in zdravnik Benjamin Ipavec.

Leta 1863 je v Londonu umrl angleški pisatelj William Makepeace Thackeray. Poleg Charlesa Dickensa je bil najpomembnejši predstavnik angleškega realizma. Njegovo najpomembnejše delo je roman Semenj ničevosti.

Leta 1865 je nekaj veteranov, ki so se borili na strani konfederacije v ameriški vojni, ustanovilo kukluksklan.

Leta 1868 se je rodil odlični nemški šahist Emanuel Lasker. Leta 1894 je postal svetovni šahovski prvak, potem ko je premagal Wilhelma Steinitza. Naslov je obdržal kar 27 let, najdlje od vseh dozdajšnjih šahovskih prvakov. Zmagal je na nekaj velikih turnirjih (London 1899, St. Peterburg 1896 in 1914 in New York 1924). Lasker je bil tudi uveljavljen matematik in filozof. Zelo dobro se je razumel z Albertom Einsteinom.

Leta 1871 je bila premierno izvedena Aida, opera Guiseppa Verdija v štirih dejanjih.

Leta 1881 se je rodil španski pisatelj in Nobelov nagrajenec Juan Ramon Jimenez.

Leta 1885 se je rodila slovenska pesnica Lili Novy. Njena poezija izpoveduje ljubezenska čustva in doživetja.

Leta 1886 se je rodil madžarski režiser Michael Curtiz.

Leta 1922 se je rodila ameriška igralka Ava Gardner, o kateri včasih (morda po krivici) trdijo, da se je lahko pohvalila s prav posebno vrsto lepote in zelo povprečnim talentom. Po vlogi v B-filmu Whistle Stop (1946) jo je studio MGM "posodil" Universalu za vlogo v drami The Killers (Morilci), ki je postala njena prva velika uspešnica. Sama v svoje igralske zmožnosti ni pretirano zaupala (čeprav so v filmih Mogambo (1953) in Bhowani Junction (1956) več kot očitne), je pa res, da je MGM z njeno slavo prodal kar nekaj "trapastih" izdelkov. Umrla je leta 1990.

Leta 1924 so Albanijo razglasili za republiko.

Leta 1927 se je v newyorški soseski Bronx rodila ameriška pisateljica kriminalk Mary Higgins Clark.

Leta 1934 se je v Orahovici rodil nekdanji hrvaški predsednik kot Stipe Mesič.

Leta 1940 je vlada Cvetkovič-Maček razpustila Združeno delavsko zvezo sindikatov Jugoslavije in zasegla njeno imetje.

Leta 1941 so se Svobodne francoske sile izkrcale v Sant-Pierre-et-Miquelonu.

Leta 1943 je ameriški predsednik Roosevelt sporočil, da bo zavezniške sile med invazijo v Evropo vodil general Dwight Eisenhower.

Leta 1946 je bila ustanovljena Peta francoska republika.

Leta 1951 je Libija postala neodvisna. Idris I. se je razglasil za kralja.

Leta 1953 se je zrušil železniški most pri Tangivaiju na Novi Zelandiji. V reko Vhangaehu je padel potniški vlak, ki je bil nabito poln. V nesreči je umrlo 153 ljudi.

Leta 1953 se je rodil eden najboljših slovenskih športnikov invalidov Franc Pinter. V streljanju z zračno puško je na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004 osvojil srebrno medaljo, štiri leta pozneje pa si je v Pekingu pristreljal bron, poleg tega se ponaša še z evropskim in svetovnim naslovom.

Leta 1954 je Laos postal neodvisen.

Leta 1957 se je rodil afganistanski predsednik Hamid Karzaj.

Leta 1963 je na brniškem letališču pristalo prvo potniško letalo.

Leta 1966 je letalo kanadske družbe Canadair CL44, ki ga je najela ameriška vojska, padlo na neko vasico v Južnem Vietnamu. Umrlo je 129 ljudi.

Leta 1968 so severnokorejske oblasti po 11 mesecih izpustile posadko ladje USS Pueblo. Posadko so toliko časa zadrževali, ker so jo obtožili vohunjenja.

Leta 1968 je posadka Apolla 8 kot prva vstopila v orbito Lune.

Leta 1971 se je rodil portoriški pevec Ricky Martin. Njegova največja uspešnica zunaj Latinske Amerike je Living La Vida Loca iz leta 1999.

Leta 1972 je zaradi potresa v Nikaragvi umrlo najmanj 10.000 ljudi.

Leta 1974 se je rodil čilski nogometaš Marcelo Salas.

Leta 1979 so v Francoski Gvajani izstrelili prvo nosilno raketo Ariane.

Leta 1979 je Sovjetska zveza napadla Afganistan, da bi podprla marksistično oblast v državi.

Leta 1980 je umrl nemški predsednik Karl Doenitz.

Leta 1995 je plaz pod Malo Mojstrovko pokopal legendarnega kamniškega alpinista Staneta Belaka - Šraufa, starega 55 let. Šrauf je bil leta 1975 član odprave na Makalu, ko se je slovenski alpinizem pridružil najboljšim na svetu. Štiri leta pozneje je bil zraven tudi ob osvojitvi Mt. Everesta. Opravil je več kot tisoč alpinističnih tur, med katerimi je najlegendarnejša zimska ponovitev Čopovega stebra v izjemno težkih razmerah. Šrauf je bil tudi učitelj ter soplezalec someščana iz Kamnika, Tomaža Humarja, ki je tragično umrl novembra 2009 pri sestopu z nepalskega vrha Langtang Lirung.

Leta 2004 je silovit potres z močjo 8,1 stopnje po Richterjevi lestvici stresel morsko dno med Avstralijo in Antarktiko. Žarišče potresa je bilo 800 kilometrov jugovzhodno od Tasmanije, v bližini otoka Macquarie.

