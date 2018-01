26. januar, Matija Čop, intelektualec, ki je znal 19 jezikov

Na današnji dan

26. januar 2018 ob 00:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1797 se je v Žirovnici rodil Prešernov prijatelj Matija Čop, klasični filolog, literarni zgodovinar, kritik in esejist.

Matija Čop je bil eden najbolj izobraženih Slovencev svojega časa. Znal je 19 jezikov in bil zelo razgledan, spoznal se je na klasično, srednjeveško, renesančno in baročno književnost, sledil pa je tudi tedanji evropski romantični književnosti.

Po svojih nazorih je bil romantik, ki se je zavzemal za skladnost vsebine in oblike v književnosti (romantična klasika). Čop je bil med nastajanjem Kranjske čbelice cenzor, zato je zbornik lahko delno varoval pred njegovimi nasprotniki, posebno Jernejem Kopitarjem.

Z obširnim spisom v nemščini Slovenska abecedna vojna (Slowenischer ABC-Krieg) je leta 1833 posegel tudi v črkarsko pravdo. Zavzemal se je za visoko slovensko književnost, namenjeno izobražencem, in zavračal mnenja, da je slovenščina primerna le za nižji sloj.

Leta 1835 je Matija Čop tragično umrl med kopanjem v reki Savi. Prijatelj France Prešeren mu je posvetil pesnitev Krst pri Savici, elegijo V spomin Matija Čopa in mu zložil nagrobni napis.

Leta 1500 je Vicente Yanez Pinzon postal prvi Evropejec, ki je odkril Brazilijo.

Leta 1531 je Lizbono prizadel katastrofalen potres. Umrlo je več tisoč ljudi.

Leta 1699 je Dubrovnik pri sklepanju miru v Sremskih Karlovcih dosegel, da je dubrovniško ozemlje ostalo ločeno od beneškega, Dubrovničani pa so Turkom prepustili izhod na morje pri Neumu - Kleku in Sutorini.

Leta 1785 je Benjamin Franklin v pismu hčerki potožil, kako je razočaran nad tem, da je vlada izbrala orla kot simbol ZDA, in ne purana, kot je želel on.

Leta 1795 je umrl nemški skladatelj Johann Christoph Friedrich Bach.

Leta 1821 se je v Ljubljani pričel Ljubljanski kongres, ki je bil drugi izmed treh kongresov Svete alianse. Glavno mesto Kranjske je za dobre štiri mesece spremenil v središče evropske politike. Na zbor Svete alianse danes spominjajo Kongresni trg, Cesta dveh cesarjev, Bavarski dvor in gostilna Pri ruskem carju.

Leta 1837 je bil Michigan kot 26. država sprejet v ZDA.

Leta 1838 je v Tennesseeju kot prvi ameriški zvezni državi začel veljati zakon o prohibiciji.

Leta 1841 je Velika Britanija tudi uradno zavzela Hongkong.

Leta 1883 se je rodil slovenski slikar in ilustrator Maksim Gaspari. Svoj likovni izraz je oprl na domače folklorno izročilo. Slikal je predvsem krajine in portrete. Leta 1953 je prejel Prešernovo nagrado. Umrl je leta 1980.

Leta 1918 se je rodil romunski diktator Nicolae Andruta Ceausescu.

Leta 1925 se je v Clevelandu v Ohiu rodil Paul Newman, filmska legenda, režiser, dirkač, človekoljub in človek z najslavnejšimi modrimi očmi.

Leta 1927 se je rodil honduraški predsednik José Azcona del Hoyo.

Leta 1928 se je rodil francoski filmski režiser in igralec Roger Vadim. S filmom In Bog je ustvaril žensko je med zvezde izstrelil Brigitte Bardot, ki je bila nekaj let tudi njegova soproga. Poleg vrste drugih lepotic je očaral tudi igralki Catherine Deneuve in Jane Fonda. Umrl je 11. februarja 2000.

Leta 1934 sta Nemčija in Poljska sklenili prijateljski pakt o nenapadanju.

Leta 1945 so bili osvobojeni celotni Ardeni.

Leta 1953 se je rodil nekdanji danski premier Anders Fogh Rasmussen.

Leta 1961 se je rodil po mnenju večine strokovnjakov najboljši hokejist vseh časov Wayne Gretzky. V Ligi NHL je v 20-letni karieri igral za Edmonton Oilerse, Los Angeles Kingse, St. Louis Bluese in New York Rangerse. Osvojil je štiri Stanleyjeve pokale in na 1.487 tekmah zabil kar 894 golov, prispeval je tudi 1.963 podaj. Devetkrat je bil izbran za najboljšega igralca lige, desetkrat je bil najboljši strelec. Novembra 1999 je bil sprejet v hokejsko Hišo slavnih.

Leta 1963 se je rodil portugalski nogometni trener Jose Mourinho. Najprej se je dokazal pri Amadori in Vitorii Setubal na začetku devetdesetih let. Pri Sportingu in Portu je bil nato v vlogi pomočnika in prevajalca Bobbyja Robsona.

Skupaj sta se preselila k Barceloni. Ko je odšel Robson, je Mourinho asistiral Luisu van Gaalu. Kot glavni trener se je preizkusil pri Benfici, januarja 2002 je prevzel Porto in požel velike uspehe. V sezoni 2003/2004 je senzacionalno osvojil Ligo prvakov. V finalu je Porto v Gelsenkirchnu premagal Monaco s 3:0.

Poleti 2004 se je preselil k Chelseaju. Z ruskim predsednikom Romanom Abramovičem je sestavil sanjsko ekipo, ki je po 50 letih znova osvojila naslov prvaka v angleškem prvenstvu. Uspeh je ponovil v sezoni 2005/06. Jeseni 2007 je odstopil z mesta trenerja in se preselil v Milano k Interju.

V sezoni 2009-10 je Mourinho dosegel največji uspeh svoje kariero, ko je uspel z Interjem osvojiti trojček (Liga prvakov, Coppa Italia in Serie A). Po osvojitvi svojega drugega naslova v Ligi prvakov, je 22 maja 2010 objavil svojo namero prestopa v Real Madrid.

V letu 2011 je Real Madrid popeljal do naslova državnega prvaka in tako postal prvi trener, ki mu je uspelo osvojiti tri najmočnejše evropske lige (Španija, Italija in Anglija). V sezoni 2013 - 2014 pa se je vrnil v London k Chealseaju.

Leta 1965 je hindi postal uradni jezik v Indiji.

Leta 1972 je potniško letalo DC-9 letalske družbe Jat strmoglavilo v bližini Srbske Kamenice na Češkoslovaškem. Preživela je samo stevardesa Vesna Vulović.

Leta 1993 je Vaclav Havel, češki pisatelj in politik, postal predsednik Češke. Sodeloval je v gibanju za človekove pravice in bil večkrat zaprt. Leta 1989 je bil na čelu žametne revolucije, ki je odnesla komunistični režim in v nekdanji sovjetski satelit prinesla demokracijo. Istega leta je postal prvi demokratično izvoljeni predsednik Češkoslovaške in po razpadu skupne države štiri leta pozneje še predsednik Češke. Havel je umrl 18. decembra 2011, njegova smrt je Češko zavila v žalost.

Leta 1996 je zaradi škandala Whitewater pred veliko poroto pričala Hillary Rodham Clinton.

Leta 1998 je ameriški predsednik Bill Clinton na televiziji javno zanikal, da bi imel spolne odnose z nekdanjo praktikantko v Beli hiši Monico Lewinsky.

Leta 2001 je indijski Gudžarat prizadel hud potres, v katerem je umrlo več kot 20 tisoč ljudi.

Leta 2005 je zaprisegla Condoleezza Rice, potem ko jo je senat s 85 glasovi za in s 13 proti potrdil za zunanjo ministrico. Postala je prva temnopolta Američanka na tem položaju.

Leta 2005 je v nesreči helikopterja CH-53 v Iraku umrlo 31 marincev, kar je bila tedaj najhujša izguba vojakov v tej državi v enem dnevu.

Leta 2006 je bil odkrit najmanjši planet podoben Zemlji izven Sončnega sistema imenovan OGLE-2005-BLG-390Lb

Leta 2013 so slovenski rokometaši na svetovnem prvenstvu v Barceloni s 26:31 izgubili tekmo za bronasto medaljo proti Hrvaški in osvojili končno četrto mesto.

Leta 2014 je bil zgodovinski dan za slovenske smučarske skoke. V saporu je Jernej Damjan prvič v karieri stopil na najvišjo stopničko. Drugi je bil Peter Prevc, tretji pa Robert Kranjec.

c. r.